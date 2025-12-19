Corte de tráfico el 21 de diciembre por la Carrera Ciclista del Pavo en León
El domingo 21 de diciembre comenzarán los cortes desde las 8:00 hasta las 15:00 horas
La Policía Local del Ayuntamiento de León avisa de restricciones al tráfico con motivo de la celebración de la LXXI Carrera Ciclista del Pavo que se celebra el domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas con salida de la avenida Condesa Sagasta.
El domingo 21 de diciembre se cortará al tráfico la avenida Condesa Sagasta entre las 8:00 y las 15:00 horas. Además, no se podrá estacionar en esa misma vía desde el día anterior, 20 de diciembre, a las 23:00 horas.