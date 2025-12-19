El obispo de la lotería de León ya está en Madrid para repartir suerte

El obispo de León de la lotería ya está en Madrid para el Sorteo de la Lotería de Navidad.RODRIGO JIMÉNEZ

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Josefa Gómez, Pepa, cántabra de Novales de 83 años, será la primera en entrar este año a presenciar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Su hijo, Jesús Ruiz, 'Pelón', le cederá el honor tras haber estado una semana a las puertas del Teatro Real de Madrid. Llegó el domingo, después de calcular los tiempos para que nadie le quitara el primer puesto en la cola. Comparte posición en la fila con su amigo Juan, el 'obispo de la lotería', de León. Ambos son integrantes de un grupo de WhatsApp donde los asiduos a esta costumbre publican sus intenciones sobre la premura con la que acudirán. "A falta de un mes, en noviembre, le llamé y le dije que preparara la maleta que nos íbamos en diciembre, después del puente", recuerda. Dicho y hecho. El domingo día 14 por la noche, después de haber celebrado el cumpleaños de su hijo, Jesús partió desde Polanco (Cantabria), lugar donde reside actualmente. El chaval, que ya sopla 19 velas, bebe de la tradición inculcada por su padre y se incorporará también el jueves, con su abuela, a la cita madrileña. En ese momento, Jesús calcula que ya habrá empezado a llegar otra gente, que se irá sumando poco a poco a la fila.

En el grupo había escrito que iría muy pronto, como otros años, para que no se molestaran en intentar quitarle el sitio. "Si hay que venir el 1 de diciembre, lo hago, pero no ha hecho falta, han dado por hecho que iba a estar y no se me han adelantado", explica, tras lo que celebra su estrategia: "Por una vez me tiré el farol y me salió bien".

Lo bueno de ir acompañado es que los primeros días puede turnarse para no pasar las 24 horas a la intemperie y echar alguna cabezada en un hostal cercano, además de ducharse. Le da tiempo, incluso, a "disfrutar un poco de Madrid". El lunes le tocó dormir en el hospedaje hasta las tres de la mañana y a las tres y media ya estaba en el Teatro Real. También pudo volver después a quitarse la mojadura, después de la intensa lluvia, porque "no eran las seis de la mañana y ya estaba calado entero". Previamente, hizo un vídeo desde su privilegiada posición, para que no se diga que no está en la fila, donde relata que solo aparecen "dos por ahí con paraguas y los repartidores".

El disfraz de este año no será sorpresa. Repetirá con el de Papa, con el que tan buenos ratos ha pasado tanto aquí como en Novales, en el desfile de carretas de Los Mártires. En las manos, además del anillo, lucirá décimos con acento cántabro. Entre ellos, el de Limones Solidarios y el de los Bólidos Rojos, pero también, como siempre, el primero y el último, los cinco ceros y los cinco nueves.

Para él, esto es poco menos que "una pasión" forjada desde que era niño. Su mayor recuerdo de la Navidad se centra en el sorteo del día 22, frente a una tele en blanco y negro marca Radiola. "Ese día era fiesta, había torrijas en casa y mi tío subía y me decía: 'Nene, mira los niños de San Ildefonso, algún día nos llevará tu padre a verlos'". "Y llevaremos el número de la realeza, los cinco ceros, añadía".