Navidad León 2025: Villadangos, entre magia y tradición

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha diseñado un completo y variado programa de Navidad que volverá a convertir al municipio y a sus pedanías de Fojedo y Celadilla en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante más de un mes. Cultura, tradición, ocio infantil, deporte y actos religiosos se combinan en una agenda pensada para todos los públicos y edades, con la colaboración de las juntas vecinales, asociaciones culturales y parroquias.

La programación arrancó ya el domingo 7 de diciembre con la representación teatral La Taberna de Susa, a cargo del grupo Dinamia, en el Auditorio Municipal de Villadangos, organizada por la Junta Vecinal. La decoración artística del Parque de Celadilla, una iniciativa impulsada por el vecino Antonio Luis Rodríguez, fue inaugurada el pasado domingo, junta a una chocolatada en el Centro Cívico. Esa misma tarde, Celadilla fue sede del Festival Internacional Vive la Magia con el espectáculo El poderoso Drama, de Max Verdié.

Dentro del Programa Oficial de Navidad, el viernes 19 de diciembre, a las 12.00 horas, el Auditorio Municipal recibirá al Festival Vive la Magia con la actuación Atchoum, de Jean Philippe, destinada de manera exclusiva al alumnado del CEIP Santiago Apóstol. Al día siguiente, sábado 20 a las 13.00 horas, la Plaza Mayor será protagonista con la colocación del tradicional Belén por parte de los niños y niñas de la localidad y la recuperación del Ramo Tradicional de Villadangos, elaborada con la ayuda de los vecinos. La jornada culminará con villancicos flamencos del Coro de León y una degustación de sopas de ajo, además de una nueva cita con la magia por la tarde con Íntimo, de Iñaki Zabaleta, a las 18.30 horas.

El domingo 21, a las 17.30 horas, estará dedicado especialmente a las familias, con una fiesta de Navidad organizada por la Asociación Cultural Vltreia, actividades infantiles, cuentacuentos y animación, seguida del espectáculo de magia Jajakadabra, de Leo Bordigoni, a las 20.00 horas. La noche finalizará con una chocolatada popular y la entrega de premios del Concurso de Decoración e Iluminación Navideña 2025.

Los días previos a la Nochebuena se llenarán de talleres tradicionales en Celadilla, mientras que el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre se sucederán propuestas culturales y religiosas, como la pastorada y la Misa del Gallo en Celadilla o la Vigilia de Navidad en Villadangos. La Navidad continuará el 25 de diciembre con las celebraciones litúrgicas en Fojedo y Villadangos.

El programa mantiene su intensidad durante la última semana del año, con actuaciones infantiles, nuevas citas del Festival Vive la Magia, la Gala de Navidad con precampanadas en Celadilla y talleres culturales. El 31 de diciembre se despedirá el año con una misa de Acción de Gracias y la bienvenida al Año Nuevo, que comenzará con brindis, música en directo y una tradicional degustación de chocolate con churros.

El inicio de enero traerá más teatro, cuentacuentos y espectáculos infantiles, hasta llegar a uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, el lunes 5 de enero, que recorrerán Celadilla, Fojedo y Villadangos, donde serán recibidos oficialmente por las autoridades locales antes de la gran noche.

La programación se cerrará el martes 6 de enero con las celebraciones de la Epifanía del Señor en las iglesias de Villadangos y Fojedo.