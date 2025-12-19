Navidad León 2025: los vecinos, los grandes protagonistas de los belenes

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

En los últimos tiempos están proliferando los Belenes en los que los protagonistas son los habitantes del pueblo o ciudad donde está ubicado. Quitando fuera de la ecuación a las figuras del Misterio Navideño (es decir Jesús, la Virgen María, José, la burra y el buey; junto con los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar), el resto de miniaturas que aparecen representan a personas concretas y conocidas. Es el caso del Belén de Playmobil de Ponferrada, el de ganchillo de Cabeza de Campo o el de barro en Villaverde de Sandoval. Cuando un visitante se acerca a una figura y descubre que tiene el mismo peinado, la misma expresión o la misma chaqueta que su vecina del pueblo, ocurre algo que ningún belén tradicional puede ofrecer.

El montaje del Belén de Playmobil de Roberto Oviedo en Ponferrada cuenta con casi 5.000 figuras que representan a ciudadanos de la comarca. Sobresalen el Ayuntamiento, con Marco Morala incluido, el Hospital El Bierzo, el Estadio El Toralín o la distópica Estación Lunar del Bierzo. Entre las escenas inéditas que se podrán observar este año, destaca la incorporación de un circo.

‘’Los vecinos representados o paisanos, son espuma y alambre. Están vestidos de manera tradicional, con boinas, pana y ropa de labranza, haciendo sus oficios y quehaceres. He aumentado el tamaño del nacimiento para que todos se encuentren representados, y como novedad este año aparece la cantina, que se suma a la Iglesia, la expendeduría o el horno de pan. La idea ha tenido muy buena aceptación‘’, resume con orgullo Ana Hermoso, la artífice del nacimiento de ganchillo de Cabeza de Campo.

Esto no es óbice para que se mantengan como grandes espectáculos dignos de ver por el visitante los nacimientos más tradicionales de estas fechas navideñas. Ejemplo de ello es el Belén Monumental organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en la Casa de las Carnicerías, que ocupa la planta baja del edificio y que este año estrena una recreación de su titular a su paso por el Coliseo de Roma. También en León, el portal de Belén se vuelve a censar esta Navidad en la plaza de Botines. Hay que reseñar otros dos nacimientos en la capital: el de la Residencia de Mayores Santa Luisa, sita en la avenida Asturias, hecho con todo el cariño de sus residentes y con visita disponible todos los días de 10 a 13 y de 16 a 19 horas; y el de la Cofradía de las Siete Palabras, que se vuelca este año en la tradición. Instalado en el Seminario Conciliar San Froilán (Plaza de Regla) ha sido realizado por el equipo del reconocido artista belenista José Luis Mayo Lebrija.

Ya a lo largo de la provincia destacan el archiconocido de Cerezales del Condado, el de Folgoso de la Ribera (desde 1963), el de Cabañas Raras, el de Villaverde de Arriba, el de Jiménez de Jamuz, el de Astorga o el de Villaverde de la Abadía.

Este último es muy conocido en El Bierzo, pues su apertura data de 1986, cuando se animaron los vecinos, ayudados por el párroco, Leonardo Fernández. Se trata de uno de los más autóctonos, ya que incluye recreaciones de algunos de los monumentos más emblemáticos como Las Médulas, el castillo de Ponferrada o el Castrelín de Paluezas. Este Belén está instalado en una pequeña nave de la antigua huerta parroquial, cerca de la iglesia.

El nacimiento presenta una variedad de escenas que incluyen el portal de belén, un castillo con los reyes, una sinagoga, el palacio del gobernador, un taller de San José, una noria, una zapatería, un palomar, una reproducción de las Médulas y un sinfín de figuras todas ellas con características muy especiales.

Respecto al veterano de Folgoso, es interesante remarcar que la mayoría de las figuras se mueven y tiene efectos de agua y sonido. Además, todos los años cambian y añaden algo. Merece mucho la pena. No muestra solo el nacimiento de Jesús, también escenas previas como la Anunciación, o la búsqueda de posada en Belén.