Navidad León 2025: San Andrés del Rabanedo abraza sus raíces

La Navidad no es solo una fecha en el calendario; son unas fechas entrañables que en San Andrés del Rabanedo se viven con una intensidad especial. Este año, el municipio se viste de gala con un programa que es un auténtico abrazo a lo autóctono. Bajo el impulso de la concejalía de Fiestas, Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, liderada por Manuel Romero, las calles se llenan de tradición, deporte, solidaridad y, sobre todo, mucha ilusión.

El latido de las tradiciones se hará notar con la cabalgata de la Vieya’l Monte el 23 de diciembre viviremos uno de los momentos más mágicos con la Cabalgata de la Vieya’l Monte. A las 18.00 horas, partiendo del pabellón Camino de Santiago, esta figura tan querida de la mitología leonesa recorrerá las calles para terminar en el colegio Trepalio. Allí, el aroma a chocolate y el sabor del «pan de la vieya» recordarán por qué somos quienes somos. El Ayuntamiento anima a acudir con trajes tradicionales para que sea la cabalgata más leonesa de la historia.

El acento propio también se hará notar con el canto del ramo, que marcará el compás de estos días, con citas tan emotivas como la del Centro de Día hoy mismo. Gracias al mimo de los vecinos de La Era y Villabalter, los ramos leoneses lucen orgullosos en los rincones del municipio, como muestra de la belleza de lo auténtico.

La adrenalina y la generosidad se darán la mano el domingo 21 de diciembre con la esperada Papanoelada Motera. A partir de las 12.00, el rugir de los motores desde la calle Barcaduro de Villabalter pondrá la nota de color y diversión a la jornada.

Además, el deporte se convierte en el mejor vehículo para ayudar a los demás: hoy, con una carrera solidaria del Instituto de San Andrés; el día 28, con el partido benéfico «III Aniversario Veteranos Villabalter» a favor del Banco de Alimentos, y el 4 de enero con la mítica «Villabalter Haga como Haga» para empezar el 2026 con energía.

A ello se suma la Operación Kilo y la campaña «La Navidad también es estar cerca de quien nos necesita», que demuestran el corazón de oro de San Andrés.

En la programación, la cultura no se queda atrás, con una agenda repleta en las bibliotecas y centros sociales. Desde encuentros intergeneracionales entre los alumnos del Trepalio y los mayores de la Residencia Caser, hasta el solemne Concierto de Año Nuevo del coro San Juan Bautista el día 3 de enero.

Para los más pequeños, la emoción será constante. Desde la visita de Papá Noel a Pinilla el día 21 de mano de la asociación de este barrio tan activo, hasta la llegada del Cartero Real el 2 de enero al parque Tres Sauces para recoger los encargos y el tradicional desayuno de Reyes organizado por Apeju el día 5 en su sede de Trobajo del CaAmino para recoger las últimas cartas Son días para mirar con ojos de niño y dejarse sorprender.

Y desde el Ayuntamiento de San Andrés también lanza un consejo, porque esta Navidad, el mejor regalo está a la vuelta de la esquina. «Apoyemos nuestro comercio local; comprar en las tiendas del municipio es invertir en la vida de nuestros barrios» es el leiv motiv de la campaña de apoyo al comercio de proximidad que se lanza coincidiendo con estas fechas.