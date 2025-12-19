Navidad León 2025: Valverde, pista de hielo y carpa

Con la Carpa Navideña instalada en el parking de la calle Las Eras como gran punto de encuentro, Valverde de la Virgen invita a vecinos y visitantes a sumergirse en un ambiente festivo donde no faltará el deporte, la música y la tradición. La Pista de Hielo Ecológico es el gran reclamo. Estará abierta hasta el 7 de enero con horarios ampliados las vacaciones escolares (de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas). También la música será el hilo conductor de estas fechas. El coro local llevará los villancicos a diferentes rincones y los alumnos de la escuela municipal ofrecerán recitales. Destaca la actuación de la Gran Orquesta de la Escuela en la Basílica de La Virgen del Camino el domingo 21.

Esa jornada también habrá Zumbatón Navideño para unir deporte y solidaridad a favor de la Asociación de Osteogénesis Imperfecta en el Pabellón Municipal.

El domingo 28 se celebrará la tradicional San Silvestre en La Virgen del Camino y Montejos, una carrera donde los disfraces suelen ser los grandes protagonistas. Y para facilitar la conciliación familiar, el Ayuntamiento ha puesto en marcha los Campamentos de Navidad, que ofrecen un espacio educativo y lúdico en los colegios del municipio. La magia alcanzará su punto álgido con las visitas más esperadas de Papá Noel (día 22, Carpa Navideña, a las 17.30 horas) para recoger las cartas de última hora en medio de un espectáculo infantil. Fresno del Camino (día 22), San Miguel (día 24) y Robledo (día 24) contarán con actividades infantiles propias en sus casas del pueblo. Y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero repartirá ilusión y caramelos. Este año, el Ayuntamiento anima a participar en redes compartiendo sus galletas decoradas y decoraciones navideñas bajo el hashtag #NavidadValverdedelaVirgen.