Retenciones en la AP-6 por el incendio de un camión en Segovia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de retenciones en la A-62 a la altura de Dueñas (Palencia) y en el kilómetro 120 a su paso por Valladolid, sentido Burgos, por sendos accidentes de tráfico y en la AP-6 en El Espinar (Segovia) por el incendio de un camión.

El accidente ocurrido en el kilómetro 99 de la A-62 en la provincia de Palencia, en el que no se han producido heridos, ha dificultado el tráfico a lo largo de tres kilómetros al verse cortado el carril izquierdo por la presencia de dos vehículos desde poco después de las 16.00 horas. Ya a las 18.30 horas hay retenciones del kilómetro 98 al 99 sentido decreciente de la kilometración, hacia Valladolid.

Por otro lado, se producen retenciones en la AP-6 en Segovia después de que sobre las 16.20 horas se haya incendiado un camión en la vía, sentido A Coruña, a la altura de El Espinar, un accidente también sin heridos, según ha precisado el 1-1-2 Castilla y León.

Al respecto, la DGT ha precisado que la circulación es irregular en el kilómetro 66,8 de la AP-6 en El Espinar por la presencia de humo y polvo, así como hay retención del kilómetro 63 en Prados al 67 en El Espinar, siempre sentido decreciente de la kilometración.

Asimismo, se registran retenciones a la altura del kilómetro 120 de la A-62 en Valladolid, sentido Burgos, debido a la colisión de un camión contra una grúa que estaba parada en la carretera.

El Centro de Emergencias 112 ha recibido una llamada a las 19.34 horas que alertaba del accidente y ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de 42 año, conductor del camión.