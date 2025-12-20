El Hospital homenajea a sus 87 jubilados

El Hospital de León acogió un acto de despedida y homenaje a los 87 trabajadores del Complejo Asistencial Universitario, sanitarios y no sanitarios, que se jubilan este año 2025. En concreto, 82 mujeres y cinco hombres.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia, acompañado de su equipo directivo, agradecieron a estos trabajadores su labor y su dedicación en beneficio de la sanidad pública y de los leoneses. En el evento intervinieron por parte de los jubilados de la división médica la doctora María Antonia Huerga; de la división de enfermería, la Tcae Carmen Ramos; y de la de Gestión, la celadora Teresa del Canto González.