León no olvida a Luciano Cortizo

León no olvida. Exactamente tres décadas después de que el estruendo de un coche bomba quebrara la paz del mediodía en pleno corazón de la ciudad, la calle Ramón y Cajal volvió a ser escenario de un encuentro ciudadano, pero esta vez presidido por el silencio, el respeto y la memoria.

El Ayuntamiento de León, junto a representantes militares y civiles, rindió un sentido homenaje al comandante de Artillería Luciano Cortizo, asesinado por la banda terrorista ETA el 22 de diciembre de 1995. El acto, al que acudieron sus familiares, tuvo lugar en el punto exacto donde la banda terrorista colocó una bomba lapa en el vehículo del militar, muy cerca de la Colegiata de San Isidoro. Allí, una ofrenda floral y el recuerdo de los presentes sirvió para honrar la figura de Cortizo y, por extensión, la de todas las víctimas del terrorismo que sufrieron la sinrazón de la violencia en la provincia.

Aquel día, el calendario señalaba la alegría del sorteo de la Lotería de Navidad, pero León se tiñó de luto. El comandante, de 44 años, regresaba a casa con su hija, de 18 años, quien resultó gravemente herida en el atentado.

El suceso no solo segó la vida de un servidor público, sino que dejó una herida profunda en el tejido social leonés que hoy, treinta años después, se ha querido recordar como un ejercicio de «justicia y dignidad». Durante el homenaje, se subrayó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido para que la historia no se repita.

«La memoria es el mejor antídoto contra el olvido y la mayor victoria frente al terror», señalaron fuentes institucionales presentes en el acto. Con este homenaje, León reafirma su compromiso con las víctimas y que el nombre de Luciano Cortizo seguirá unido a la historia de la calle Ramón y Cajal como un símbolo de paz y democracia.