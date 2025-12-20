El PP de León se prepara para los comicios autonómicos con la elección de los miembros de la comisión electoral

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El PP de León comienza a trabajar en la preparación de las próximas elecciones autonómicas y hoy elegirá a los miembros que van a componer la comisión electoral que se encargará de organizar los actos de partido en la provincia de cara a la campaña electoral.

Será en el marco de la sesión de la Comisión Gestora del PP, presidida por Juan Carlos Suarez-Quiñones, que se celebra de forma previa a la comida de Navidad del partido de la provincia, en el Olímpico de León

La reunión servirá para hacer una dación de cuentas de 2025 y aprobar el presupuesto de 2026, además de proceder a la “aprobación y aceptación de los que integrarán la comisión electoral que organizará los actos del partido de cara a la campaña de elecciones autonómicas”, dijo Suárez-Quiñones, quien también presentará un breve informe del partido.

Ahí destacó que el PP tiene como objetivo “trabajar con un gran espíritu de prestar servicio a la ciudadanía de la provincia”.

“El PP, y así debería ser en todos los partidos, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para satisfacer los intereses de la ciudadanía, sus aspiraciones, sus pretensiones e ilusiones y eso es lo que hacemos los cargos institucionales que estamos en todos sitios”, dijo, añadiendo que el PP es el partido más presente en toda España. “Estamos para trabajar, cumplir nuestros compromisos y dar solución a los problemas de los ciudadanos”, reafirmó.

También se refirió al trabajo que se está haciendo desde la Junta de Castilla y León, donde el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "está haciendo una labor extraordinaria que está colocando a Castilla y León entre las mejores comunidades de España, y eso se debe a su gestión".

Remarcó el “importantísimo compromiso con la provincia de León, con inversión en servicios públicos o en infraestructuras que ha permitido incrementar la población en 1.700 personas, algo que no se había visto anteriormente". "Esa es nuestra misión y es de lo que vamos a hablar hoy”, comentó.

Suárez-Quiñones también señaló la importancia de analizar los resultados electorales de Extremadura y Aragón, que será “un termómetro para el PP en un momento que será ”apasionante", aunque recordó que esas dos comunidades no tienen nada que ver con Castilla y León.

La jornada se completa con la comida de Navidad, “un acto entrañable, multitudinario, donde nos encontramos todos, cargos, amigos, simpatizantes… para hacer familia, para poner de manifiesto que somos un partido fuerte, unido, que sabe que tiene una misión importante, que es una cita electoral y que debemos trabajar con un gran espíritu de ayudar a los ciudadanos”, finalizó.

Al acto estaba prevista la asistencia de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien sufrió a última hora una indisposición.