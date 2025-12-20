Sucesos
Un joven de 21 años fallece al salirse de la vía en Trobajo del Cerecedo (León)
Un joven de 21 años falleció esta tarde tras sufrir un accidente en la carretera N-630 a la altura de la localidad de Trobajo de Cerecedo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El accidente se produjo pasadas las 16 horas a la altura de la ronda LE-30, donde perdió el control del coche y se salió de la vía.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de León, dado que el conductor quedó atrapado, agentes de la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl con una ambulancia.
En el lugar de los hechos los facultativos confirmaron el fallecimiento del joven de 21 años de edad.