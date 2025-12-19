Cuatro atropellos y accidentes en dos días elevan la preocupación en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León ha experimentado un repunte significativo en incidentes de tráfico, con cuatro sucesos viales en apenas dos días que han encendido las alarmas entre la ciudadanía. Estos eventos, que incluyen tres atropellos y una colisión, se suman a una preocupante tendencia observada en la capital leonesa durante los últimos meses. Desde que empezó el año ha habido más de 110 víctimas de este tipo de accidentes.

Este jueves, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el primer aviso a las 13:07 horas. Una furgoneta arrolló a una joven de 18 años en la calle Renueva, cerca de la estación de Feve. La víctima, aunque contusionada, se encontraba consciente y fue atendida por una ambulancia del Sacyl en el lugar, al que también acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional.

Horas más tarde, durante la tarde del mismo jueves se registró un segundo atropello. A las 19:42 horas, una mujer de 40 años resultó herida tras ser arrollada en la avenida Portugal, a la altura del número 33. Nuevamente, los servicios de emergencia, incluyendo la Policía Nacional, la Policía Local y el Sacyl, movilizaron una ambulancia para su asistencia.

La secuencia de incidentes continuó este viernes. Un viandante fue arrollado por un vehículo en la calle Fray Luis de León, en una zona próxima a un área de tráfico restringido (10 kilómetros por hora). Afortunadamente, no se reportaron heridos en este suceso, que se añade a la reciente ola de accidentes viales en la ciudad.

Además del atropello, la mañana de este viernes también fue testigo de una colisión entre dos turismos en la Avenida Alcalde Miguel Castaño, a la altura del número 52. Un hombre de 65 años resultó herido consciente a consecuencia del impacto. La Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y el Sacyl desplegaron sus recursos para atender la emergencia.

Esta serie de incidentes subraya la creciente preocupación por la seguridad vial en León. La acumulación de atropellos y accidentes en un corto periodo de tiempo, especialmente los tres atropellos y una colisión en 48 horas siembra una problemática cada vez mayor.