La Cabalgaza abre la Navidad 2025 en León, en fotos

La ciudad leonesa se convirtió otra vez en un cuento con el desfile en el que Papá Noel mira frente a frente a todos los niños

Redacción
León

Acostumbrado al frío de Laponia, Papá Noel recorrió León en su salsa y escoltado por medio millar de personajes que hicieron las delicias de los más pequeños y sus familias. El desfile navideño, organizado por Ganaderos de Zamora, trasladó a los leoneses a un cuento mágico en el que participaron duendes, bailarinas, esquiadores, damas de hielo o muñecos de nieve.

Un desfile con seis carrozas que llenaron las calles de luz para dar la bienvenida a la Navidad de la mano de Papá Noel, quien iba en una gran carroza desde la que veía a todos los niños leoneses que, a pesar del frío, se lanzaron a la calle para verle y lanzarle los últimos deseos de cara a los regalos. Las cara de ilusión de los niños al ver pasar la comitiva calentaba las aceras en las que las familias se juntaban para no perder el sitio y para resisitir al frío al paso de los bailarines, patinadores y gimnastas.

Elsa y las princesas de Disney también participaron en este desfile al que también se sumó Peter Pan y que incluía cinco elementos móviles. Una comitiva llena de magia y de fantasía, de luz y de ilusión, para abrir las puertas de las Navidad y calentar los motores de cara a la noche mágica en la que el afable barbudo dejará sus regalos a los pies de los árboles decorados. Papá Noel enciende así la mecha de la magia.

