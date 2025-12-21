Rescatan a un joven de 19 años tras sufrir una caída mientras cazaba en un monte de León

El paraje en el que se produjo el accidente se encuentra a un kilómetro al este de Ciguera.DL

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) han rescatado a un joven de 19 años que resultó herido tras sufrir una caída mientras cazaba en un monte de Crémenes, en León.

El joven se cayó en un paraje montañoso y de difícil acceso un kilómetro al este de la Ciguera, en el citado término municipal leonés, en torno a las 21.40 de este sábado, según ha informado este domingo el 112.

Tras acceder al lugar en el que se hallaba el herido, los agentes del Greim con base en Sabero realizaron un porteo en camilla del afectado, que presentaba un golpe en la cabeza y contusiones diversas.

Fue trasladado hasta la entrada de Ciguera, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias junto con personal sanitario de Atención Primaria atendió al herido y, más tarde, le trasladó al hospital de León.