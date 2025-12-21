Un escape de gas deja dos heridos en una pizzería en Reyes Leoneses en León

Escape de gas en una pizzería en la Avenida Reyes Leoneses de León.DL

Un escape de gas en una conocida pizzería ubicada en la Avenida de Reyes Leoneses en León deja dos heridos. El suceso se ha producido en torno a las 20:30 de este domingo cuando un extintor automático se activó de manera accidental dejando dos cocineros afectados, quienes se encuentran conscientes. El establecimiento fue desalojado tras el incidente.

Al lugar de los hechos, han acudido Bomberos de León, Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia del 112 de Castilla y León.