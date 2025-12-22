San Andrés busca el «sí» a la tasa de basuras con rebajas a las pedanías

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo afronta este martes un Pleno decisivo para su estabilidad financiera. Por tercera vez en este mandato, el equipo de Gobierno somete a aprobación la ordenanza reguladora de la tasa por el tratamiento de residuos (Gersul).

Lo hace con la urgencia que dictan las arcas municipales, que arrastran un agujero de dos millones de euros tras dos años sin poder girar los recibos a los vecinos, y con un documento renovado que busca el consenso político. La propuesta actual no es la misma que decayó en marzo.

Tras el rechazo inicial, el Ejecutivo local de UPL ha incorporado mejoras registradas por el PSOE en junio. El cambio más significativo es el alivio fiscal para las juntas vecinales: el tipo de gravamen para sus edificios y propiedades (cementerios, centros de ocio o instalaciones deportivas) cae a la mitad, pasando del 1,1 propuesto en marzo al 0,55 actual. En la práctica, esto supone que un inmueble de una pedanía de hasta 100 metros cuadrados que antes pagaría 58 euros, ahora abonará 19,25 euros.

Por el contrario, para el ciudadano de a pie no hay cambios: la tasa para viviendas particulares se mantiene congelada en 39 euros. Más allá del recibo corriente, el Ayuntamiento, que hoy se reúne con las juntas vecinales, pondrá sobre la mesa un importante esfuerzo de regularización contable, ya que ha procedido a dar de baja por prescripción de deuda cuantías que asfixiaban a las entidades locales menores del municipio. En concreto, 244.700 euros a San Andrés, 111.500 a Villabalter, 104.900 a Trobajo del Camino y 23.800 a Ferral del Bernesga. Un proceso de limpieza que, según confirman fuentes municipales, continuará con más partidas. Además, se mantiene un montante de 14.000 euros de crédito extraordinario destinado directamente al reparto entre las juntas vecinales para apoyar su funcionamiento.

Una tasa «obligatoria»

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la prestación del servicio de transferencia y clasificación de residuos es de obligado cumplimiento por ley, por lo que la aprobación de la tasa es un imperativo legal. Con el fin de despejar las últimas dudas antes de la votación, este lunes se celebra esa reunión informativa con los cuatro pedáneos del municipio. El objetivo es evitar que el bloqueo se prolongue un tercer año, lo que agravaría con otro millón un déficit de ingresos que ya roza los 2 M€ al no aprobarse de los dos ejercicios anteriores.

Gestión directa desde 2024

La desaparición en 2024 del consorcio encargado de las basuras en la provincia, Gersul, supuso que San Andrés pasaba a gestionar la tasa de la recogida. Sin embargo, el reglamento regulador de ese canon no fue aprobado a tiempo por la negativa del grueso de la oposición al documento que, a su juicio, hipotecaba a las juntas vecinales. Como resultado, el Ayuntamiento tuvo que abonar 1 M€ a la Diputación por las basuras al no poder girar los recibos a los vecinos. La situación se repitió este año y el martes habrá la tercera votación con guiños a las juntas pero sin reglamento.