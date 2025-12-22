La gripe escala en León y encara el pico en plenas Navidades

La llegada de una variante más contagiosa de la gripe A previsiblemente adelantará el pico epidemiológico a plena Navidad. Un umbral que otros años escalaba a mediados de enero y que este 2025 parece que se producirá varias semanas antes. De momento, León entra en la semana central de las celebraciones navideñas, las vacaciones escolares, reuniones familiares, cenas de empresa y más movilidad, con una situación epidemiológica que Sanidad califica de «contención», aunque con señales de alerta en la red asistencial.

Según el último informe del programa Vigira (Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas), la tasa global de infecciones respiratorias en la provincia se sitúa en 781 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un ligero descenso respecto a la tasa de la semana anterior (que rozó los 900 casos).

Pero a pesar de este leve respiro en la incidencia general, la realidad en las consultas de Atención Primaria y en las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León y el Hospital del Bierzo refleja una circulación activa con predominio del tipo A, ya que dos de cada tres virus detectados corresponden a esta gripe (subtipo H3), que este año se está adelantado significativamente respecto a temporadas anteriores y que es más contagiosa y genera mayor impacto en mayores de 80 años y lactantes.

«Estamos viendo un perfil de paciente más complicado», reconocen en Urgencias. Y el «cóctel» navideño de gripe A y virus sincitial respiratorio (VRS), unido a las aglomeraciones y el frío de estos días, genera el escenario perfecto para una mayor transmisibilidad.

La tendencia al alza ya se refleja en varios indicadores.

Las infecciones por gripe representan el 42,4% de las muestras respiratorias recogidas, por encima de los registros recientes, en un contexto en el que también suben los ingresos. Aunque cada temporada tiene un comportamiento distinto, los especialistas insisten en un punto clave: la mayoría de casos son leves y pueden manejarse en casa con medidas básicas, lo que ayuda a evitar la saturación en centros de salud y urgencias.

El Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha hecho un llamamiento a la prudencia ante las cenas y encuentros familiares de estos días, que suelen actuar como catalizadores de la propagación. En León, la cobertura de vacunación se sitúa cerca del 29%, con datos muy positivos en mayores de 60 años, pero con margen de mejora.

Desde los centros de salud leoneses se insiste en el uso de la mascarilla ante cualquier síntoma y en evitar acudir a las urgencias hospitalarias por cuadros leves que puedan ser gestionados por el médico de cabecera, para no colapsar los servicios mínimos durante los festivos.