León se consolida como polo migratorio con casi mil permisos por arraigo

León se ha convertido en uno de los principales motores de la regularización de ciudadanos extranjeros en CyL. Durante el último año, el Gobierno de España concedió en la provincia 991 autorizaciones de residencia por arraigo, una cifra que sitúa a León como la segunda provincia de la autonomía donde este mecanismo tiene mayor relevancia, solo por detrás de Burgos.

Este dato se enmarca en un contexto de crecimiento sin precedentes. En el conjunto de la comunidad, las autorizaciones de residencia en régimen de extranjería alcanzaron las 33.376 en 2024, lo que supone duplicar los permisos registrados hace solo cuatro años (16.771 en 2020).

León, con 12.661 extranjeros con autorización de residencia en vigor, forma parte del grupo de cuatro provincias (junto a Valladolid, Burgos y Salamanca) que superan la barrera de los 10.000 residentes no comunitarios. El arraigo —que permite regularizar a personas con vínculos sociales, laborales o familiares de más de dos años— es ya la principal herramienta de inclusión en la provincia. De hecho, el 21% de todos los documentos de residencia otorgados en León el pasado año fueron por este motivo, superando la media regional (19,6%).

A nivel autonómico, esta figura ha experimentado una explosión estadística: de los escasos 577 permisos concedidos en 2014 se ha pasado a rozar los 6.000 en el último ejercicio. Este fenómeno tiene un marcado acento latinoamericano, ya que dos de cada tres beneficiarios proceden de países como Colombia, Venezuela y Ecuador.