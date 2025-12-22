Sorteo Extraordinario de Navidad: León se apega al cuento de la lechera con 50 millones apostados al Gordo de la lotería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los 400.000 euros del premio «Gordo» de la Lotería de Navidad, cuyo sorteo se celebra este lunes, pueden crear más problemas que resolverlos si no se actúa con prudencia, por lo que es mejor coger lápiz y papel y hacer cuentas antes de escoger el último modelo de Maserati. Lo primero que hay que saber es que los premios de la Lotería cuyo importe exceda de 40.000 euros están gravados al 20 %, por lo que esos 400.000 euros se quedarían a la hora de cobrarlos en 320.000 euros.El Plan de Educación Financiera promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía incluye como principal recomendación si le cae a uno el Gordo, evitar decisiones impulsivas, revisar con calma la situación financiera personal antes de gastar y analizar ingresos, deudas, ahorros, necesidades reales y objetivos vitales. Es decir, no precipitarse a darse caprichos o correr a amortizar la hipoteca. En la escuela de negocios EAE Business School dan por hecho que «siempre se tiene algún sueño que cumplir que no se haría de no mediar el citado premio», pero «sin volverse loco», por lo que aconsejan destinar a caprichos entre el 1 % y el 5 % del premio. Y recalcan que, por lo que respecta a la compra de vehículos de alta gama, quizás en cuanto se agote el dinero del premio no se podrá pagar el seguro y el mantenimiento. El Banco de España insiste también en este punto, y destaca que «decisiones drásticas como cambiar de vivienda, comprar un coche caro o ayudar económicamente a terceros puede comprometer la estabilidad financiera futura». Por lo que respecta a la gran aspiración de una mayoría de españoles, deshacerse de la hipoteca, el Banco de España advierte de que «no todas las deudas son iguales»; existe la “deuda mala” generada a partir de compras impulsivas y la “deuda buena”, destinada a financiar activos que aumentan de valor o generan ingresos futuros o a cubrir necesidades esenciales. Desde HelpMyCash reconocen que pagar la hipoteca «suele ser el primer impulso, y la escena se repite cada año: micrófonos, champán, abrazos y el ‘lo primero, quitarme la hipoteca’, que suena a libertad inmediata». Pero, «a números fríos», no siempre es la jugada más inteligente, como apuntan desde el comparador, que recomiendan analizar si compensa amortizar una hipoteca «cara, variable o atascada», o mantenerla si es «muy barata». Lo más sensato es destinar la mayor parte del premio a productos de ahorro de poco o ningún riesgo que den estabilidad en el futuro, o iniciar un fondo de emergencia que sirva para atender imprevistos. E ignorar a los «cuñados». La Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) aconseja esperar a que «las emociones se estabilicen» antes de decidir», y a continuación «priorizar deudas, reforzar ahorro, valorar metas futuras y, si el premio es significativo, apoyarse en un asesor financiero profesional». León pone 50 millones hoy en juego por un Gordo que ha tocado siete veces en la provincia.