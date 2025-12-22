El tiempo en León hoy: nieve a partir de 800 metros y heladas generalizadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León encara este 22 de diciembre con una situación meteorológica marcada por la nubosidad y un ambiente invernal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles, que tendrán una mayor incidencia durante la primera mitad del día, especialmente en las zonas de montaña.

La cota de nieve se situará inicialmente entre los 800 y 1000 metros, con una tendencia a subir hasta los 1200 metros en la mitad occidental de la provincia. Los vientos soplarán del oeste y suroeste, con una intensidad que oscilará entre floja y moderada.

En cuanto al comportamiento de los termómetros, los valores se mantendrán sin grandes cambios o con ligeros ascensos en las máximas, con heladas que serán especialmente persistentes en las cotas más altas. En los principales núcleos de población, la ciudad de León registrará una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 5 grados, mientras que en Ponferrada el mercurio oscilará entre los 3 y los 5 grados. Por su parte, en Astorga se esperan valores de entre 0 y 6 grados, y en Villablino las temperaturas se moverán entre los 2 grados bajo cero y los 4 grados de máxima.

Más allá de los centros urbanos, la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet) ha detectado a primeras horas de la mañana valores mucho más bajos en diversos puntos de la geografía leonesa. Destacan los 6,9 grados bajo cero alcanzados en Villamanín y Villaceid, seguidos muy de cerca por los 6,6 grados bajo cero de Collado Jermoso. El frío también ha sido intenso en Otero de las Dueñas, con una mínima de 6 grados bajo cero, en Callejo de Ordás con 5,2 grados negativos, en Prado Veneiro (Babia) con 5 grados bajo cero y en Espinosa de la Ribera, donde el termómetro ha bajado hasta los 4,7 grados bajo cero.