El 70048, segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad, vendido íntegramente en Madrid

Administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.EFE

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid ha correspondido al número 70048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El 70048 ha salido a las 09.21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de "El Niño" en 2024.

Este es el segundo premio más importante del sorteo de Navidad que ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.