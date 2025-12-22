El BOE confirma el arreglo de 50 kilómetros de la N-630

El mantenimiento de la travesía de la N-630 es uno de los objetos de discordia.ramiro

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación la rehabilitación estructural del firme en diversos tramos de la carretera N-630 a su paso por la provincia de León, con un presupuesto estimado de 6,49 millones y un plazo de ejecución de 27 meses, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Carreteras, afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 152+971 y 204+100, lo que supone actuar en más de 50 kilómetros de esta vía que conecta la Meseta con Asturias y Extremadura, considerada estratégica para el transporte de mercancías y la movilidad interregional.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 19:00 horas del 11 de marzo de 2026 a través de la plataforma electrónica de contratación del Estado. La apertura de sobres se realizará de forma telemática en tres fases: documentación administrativa (13 de marzo), oferta técnica (20 de marzo) y oferta económica (17 de abril).

Los criterios de adjudicación ponderarán principalmente el precio (54%), seguido de la calidad técnica (40%) y los gastos de ensayos (6%), según detalla el anuncio. No se admitirán variantes y se exige clasificación G4-5 para firmes de mezclas bituminosas, con experiencia en contratos superiores a 2,4 millones de euros.

La actuación busca mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la N-630, una carretera que soporta un elevado tráfico pesado y que constituye una alternativa al corredor del Huerna (AP-66). El deterioro del firme en varios puntos ha sido objeto de quejas por parte de transportistas y usuarios, especialmente en invierno, cuando las condiciones meteorológicas agravan el riesgo de accidentes.

Este contrato se enmarca en el plan del Ministerio para modernizar la red convencional y reforzar la cohesión territorial, tras años de inversión centrada en autovías. La N-630, conocida históricamente como la 'Ruta de la Plata', vertebra el oeste peninsular y conecta ciudades como Gijón, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla.