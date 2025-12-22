El Gordo de la Lotería de Navidad reparte más de 700 millones de euros en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número 79432 ha resultado agraciado con El Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, dotado con 4.000.000 de euros por serie (400.000 euros por décimo). El premio fue cantado a las 10:44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla. La mayor parte de la fortuna ha recaído en la provincia de León, donde se han vendido casi 200 series del número premiado en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón. Esto supone un total de más de 700 millones de euros repartidos en la provincia leonesa.

Según la información que comparte Loterías y Apuestas del Estado, ell Gordo ha regado la provincia leonesa con 703.600.000 euros.

El resto, 16 series (64 millones de euros), se ha vendido en Madrid capital.La alegría ha inundado estas localidades leonesas, donde administraciones y vecinos celebran una lluvia de millones que transforma la Navidad para cientos de afortunados.