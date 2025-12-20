Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad León 2025, en directo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

10:47 El Gordo cae en León 10:48 22/12/2025 10:48 22/12/2025 Ha caído en La Bañeza, Villablino, La Pola de Gordón.

10:45 79432: El Gordo 10:46 22/12/2025 10:46 22/12/2025 Ya está aquí El Gordo de Navidad. El 79432 reparte 4.000000 de euros a la seria, 400.000 al décimo.

10:38 Otro quinto premio 10:45 22/12/2025 10:45 22/12/2025 El número 60649 reparte otros 60.000 euros a la serie, 6.000 al décimo. También está muy repartido: Vitoria, Torrevieja, Almería, Gijón, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Cuenca, Huesca, Las Palmas, ,

10:35 Sale un quinto premio 10:38 22/12/2025 10:38 22/12/2025 El número 23112 ha repartido 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo de un quinto premio. Ha caído principalmente en Teruel y en Zaragoza. También se ha vendido algo en Baleares, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Lérida, Madrid, Murcia, Salamanca, Valencia, Vizcaya.

10:21 Miles de premios 10:24 22/12/2025 10:30 22/12/2025 Muchos participantes sueñan con acertar El Gordo, el segundo o el tercer premio, pero cuando no se logra uno de los grandes galardones, siempre queda el consuelo de las coincidencias parciales en las terminaciones, conocidas popularmente como aproximaciones o premios menores por cifras. En concreto, si tu décimo coincide con El Gordo en las últimas cifras, te llevas por las dos últimas cifras 120 euros al décimo (100 por la terminación más 20 por el reintegro automático de la última cifra), por las tres últimas cifras 100 euros al décimo, y por las cuatro últimas cifras 120 euros al décimo (100 más 20 de reintegro). Estos premios menores permiten que la ilusión se mantenga incluso sin el premio mayor, multiplicando las posibilidades de recuperar parte de la inversión o llevarse una alegría extra.



10:20 ¿Cuándo se pueden cobrar los décimos? 10:21 22/12/2025 10:21 22/12/2025 A partir de esta misma tarde podrán cobrarse los premios. Si es menor a 2.000 euros, la administración de Lotería lo abonará íntegro. Para los grandes premios hay que acudir a una entidad bancaria.

10:12 Entre Burgos y Segovia 10:17 22/12/2025 10:19 22/12/2025 El 78.477, primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha repartido un total de 600.000 euros entre la capital burgalesa, donde se han vendido dos series, y la capital segoviana, donde está consignada una serie. Este premio, cantado a las 09.53 horas, ha sido vendido en la administración número 12 de Burgos, situada en Trinas, 14, y en la 2 de Segovia, ubicada en Juan Bravo, 1.

09:59 Termina la segunda tabla 10:05 22/12/2025 10:05 22/12/2025 La segunda tabla ha terminado. Ya se ha repartido un segundo premio y uno de los cuartos. Aisha Solange (i) y Gorka Calderón (d), cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de NavidadEFE

09:55 Muy repartido 09:56 22/12/2025 10:19 22/12/2025 Este cuatro premio se ha vendido en Badalona, Burgos, Olot, Cazorla, Getafe, Madrid, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Toledo, Alaquas (Valencia), Mislata (Valencia) y Leioa (Vizcaya). Está muy repartido. Aisha Solange (i) y Gorka Calderón (d), los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid encargados de cantar premio y número en la segunda tablaEFE

09:54 Sale el cuarto premio 09:55 22/12/2025 10:34 22/12/2025 El número 78477 se lleva uno de los cuartos premios, dotado con 200.000 euros a la serie, 20.000 al décimo. León El 78477, primer cuarto premio, riega 9 provincias Europa Press Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70048EFE

09:47 Muchos nervios 09:54 22/12/2025 09:54 22/12/2025 Piero, el niño encargado de cantar los números en la segunda tabla del Sorteo de la Lotería de Navidad, ha protagonizado un breve momento de confusión. Ha pronunciado el número con tanta emoción que parecía anunciar El Gordo, lo que ha provocado que el público contuviera el aliento y diera un leve respingo. Al instante, Piero se ha percatado de su error, se ha quedado momentáneamente en silencio y ha mirado con atención la bola que sostenía en la mano. Tras corregirse, ha cantado el número correcto y ha recibido una cálida ovación del auditorio.





09:43 El año pasado el primer premio fue más madrugador 09:46 22/12/2025 09:47 22/12/2025 El año pasado, el primer premio en salir fue un quinto premio de la Lotería de Navidad, y lo hizo de forma algo más temprana que el segundo premio de este año, ya que fue cantado a las 9:17 horas.



Un grupo de manifestantes interrumpen con gritos en favor de Palestina durante el Sorteo Extraordinario de NavidadEFE

09:40 Piero y Alice 09:40 22/12/2025 09:41 22/12/2025 Comienza la segunda tabla del Sorteo de la Lotería de Navidad, que cantan Piero, encargado de los números, y Alisce, de los premios, ya pasadas las 9.35 horas de la mañana.



09:36 Termina la primera tabla 09:40 22/12/2025 09:40 22/12/2025 Termina la primera tabla del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ángel y Samanta se retiran tras haber cantado un segundo premio. De pronto, un espectador inicia un grito de «¡mil millones para Palestina!» y el resto del público lo corea al unísono.

Asistentes tras tomar asiento en el Teatro Real antes del inicio del Sorteo Extraordinario de NavidadEFE

09:29 Vendido en Madrid 09:30 22/12/2025 09:58 22/12/2025 Se ha vendido íntegro en Madrid. El segundo premio del sorteo ha caído en la calle Barquillo, número 10. Los niños de San Idelfonso cantan el segundo premio, el 70048 con 125.000 euros al décimo, durante el Sorteo Extraordinario de NavidadEFE

09:20 70048, el segundo premio 09:23 22/12/2025 10:34 22/12/2025 El segundo premio ya ha salido. El 70048 reparte un 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo. Ha caído en la calle Barquillo, número 10, de Madrid. Ocio El error con Bizum que puede hacerte perder el premio de la Lotería de Navidad Patricia de la Torre Vista de una de las bolas con el premio de 4 millones de euros durante los preparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de NavidadEFE

09:18 Suben las ventas 09:19 22/12/2025 09:23 22/12/2025 Las ventas del sorteo de la lotería de Navidad han crecido un 2,80 por ciento en Castilla y León, donde se han vendido billetes por importe de 283,36 millones de euros, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado. En España, las ventas han aumentado un 1,4 por ciento0 con respecto al año anterior, y este año 2025 se ha alcanzado una facturación total de 3.554.685.880 euros. Samanta Fuster (i) y Ángel Abaga (d), los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid encargados de cantar premio y número, respectivamente, de la primera tabla de del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid.EFE

09:11 Los niños de San Ildefonso 09:12 22/12/2025 09:20 22/12/2025 Ángel y Samanta son los niños encargados de cantar los números y premios de la primera tabla. A ellos les corresponde romper el hielo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Se les nota nerviosos, aunque han preparado a fondo su intervención.



Uno de los asistentes al sorteo vestido de papaEFE

09:07 Arranca el Sorteo Extraordinario de Navidad 09:09 22/12/2025 09:11 22/12/2025 Ya ha comenzado el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. Los niños de San Ildefonso cantan los primeros números. Aplaude el público. Asistentes se toman fotos tras abrirse las puertas del Teatro Real antes del inicio del Sorteo Extraordinario de NavidadEFE

09:03 Aplausos en el Teatro Real 09:04 22/12/2025 09:04 22/12/2025 Ahora todos los números están cargados en su bombo correspondiente. A continuación, se introducen los premios: 1794 bolas en total. Los aplausos del público son atronadores. Solo han hecho falta tres liras para cargar las más de doscientas bolas de los números.

09:01 Va con unos minutos de retraso 09:02 22/12/2025 09:02 22/12/2025 Es evidente que el Sorteo de la Lotería de Navidad no comenzará exactamente a las nueve en punto. Aún queda por cargar en la tolva las 500 bolas restantes de los números, y también falta introducir los premios en su bombo (el más pequeño).



08:39 Una bola se cae 08:57 22/12/2025 08:57 22/12/2025 Justo durante la introducción de las bolas de los números, al verter el segundo paraguas en la tolva, una de ellas se ha caído al suelo. Nada grave: los operarios encargados de custodiar las bolas la han recogido rápidamente y la han introducido en el bombo sin mayor incidencia. El público ha aplaudido el momento con sonrisas, y todo sigue su curso normal.



El leonés Juan Manuel López, conocido como el 'obispo' de la Lotería de Navidad, posa para tras acceder al patio de butacas del Teatro Real donde este lunes asiste al tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad que repartirá 2.772 millones de euros en premios.EFE

08:36 Cientos de personas llenan el Teatro Real 08:38 22/12/2025 08:39 22/12/2025 El Teatro Real es ya un hervidero de gente, lleno de personajes, como el obispo leonés de la Lotería, que lleva una semana en las inmediaciones del Teatro para ser uno de los primeros en entrar. Ya está todo listo para que empiece el sorteo extraordinario de Navidad. Falta menos de media hora.

08:11 Todo lo que tienes que saber del sorteo extraordinario de Navidad 08:27 22/12/2025 08:27 22/12/2025 ¿Reparte los mismos premios que en años anteriores? Sí, el Gordo sigue siendo 400.000 euros al décimo, y el total en premios alcanza los 2.772 millones de euros gracias a las 198 series emitidas este año. ¿Cuándo se pueden cobrar los premios? Desde esta misma tarde del 22 de diciembre, una vez finalizado el sorteo, y hasta el 24 de marzo de 2026.¿Qué ocurre con los décimos comprados online? Los premios menores se abonan automáticamente en la cuenta de juego, y los mayores por transferencia bancaria. ¿Y si un décimo premiado está deteriorado? Se puede reclamar presentándolo en una administración junto con un formulario; Loterías lo autentificará. Estas son algunas de las dudas más comunes en estas horas previas, cuando la ilusión ya inunda el Teatro Real y millones de españoles esperan el inicio del sorteo.



07:32 2.772 millones en premios 07:33 22/12/2025 07:33 22/12/2025 El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes 22 de diciembre, a partir de las 09.00 horas, un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

07:06 ¡Buenos días' 07:29 22/12/2025 07:29 22/12/2025 Reanudamos la cobertura informativa del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. El ambiente ya está cargado de ilusión y expectación en el Teatro Real de Madrid a menos de dos horas de que empiece el sorteo. Cada vez son más las personas que se congregan y hacen cola en los alrededores, aunque los seguidores más fieles, esos incondicionales que no faltan ningún año, llevan ya varios días acampados para asegurarse un buen sitio y vivir en primera persona esta jornada mágica. A las 8.00 horas abrirán las puertas al público, permitiendo el acceso a las alrededor de 600 butacas disponibles, y media hora más tarde, sobre las 8:30, se constituirá la mesa presidencial que autorizará el inicio oficial del sorteo, previsto para las 9:00 horas. La cuenta atrás ha comenzado.



Personal de Loterías y Apuestas del Estado procede a la cuelga en los paraguas de las liras que contienen las 100.000 bolas de números, dejando también preparadas las 1.807 bolas de premios que se utilizarán en el Sorteo de hoy.EFE

20:07 Los orígenes del sorteo de Navidad se sitúan en el del 18 de diciembre de 1812 y su denominación data de 1892

20:08 21/12/2025 20:08 21/12/2025 El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios (70% de la emisión) 2.772 millones de euros

18:51 Los premios del sorteo de la lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros no tributan 18:53 21/12/2025 18:53 21/12/2025 Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que los que excedan dicha cantidad deberán tributar, según recuerda la Agencia Tributaria.

13:21 El origen del nombre “El Gordo” 13:21 21/12/2025 13:21 21/12/2025 La denominación surge en 1839, cuando anuncios publicitarios mostraban una caricatura de un personaje rechoncho al que inicialmente se denominaba “El enano afortunado”. Con el tiempo, terminó siendo conocido popularmente como “El Gordo”. Responsables de la administración de lotería de la calle Jovellanos, número 8, de Oviedo, celebran la venta de un décimo del Gordo de Navidad. EFE/ M. Fueyo.EFE

12:10 Los niños de San Ildefonso: una tradición desde 1771 12:10 21/12/2025 12:10 21/12/2025 Aunque el primer Sorteo de Navidad se celebró en 1812, los niños del Colegio de San Ildefonso comenzaron a cantar premios en 1771. Desde 1984, tras convertirse el colegio en centro mixto, las niñas también participan en el sorteo.



Los niños de la Residencia San Ildefonso de Madrid Ángel Abaga Elebiyo y Aurora Rodríguez Ososrio muestran el número 72853.EFE / JAVIER LIZÓN

11:00 Buenos días, ¿sabes cuánto se lleva Hacienda del Gordo de Navidad? 11:00 21/12/2025 11:25 21/12/2025 Los ganadores del primer, segundo o tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad tendrán que tributar ante la Hacienda pública, que se quedará con parte de su premio.

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.



20:21 Las fotos más curiosas del Sorteo de la Lotería de Navidad 2024 20:21 20/12/2025 20:21 20/12/2025 Columbrianos también ha recibido un premio de la Lotería de Navidad.ANA F. BARREDO

18:57 El anuncio de la Lotería de Navidad 'predijo' dónde tocaría El Gordo en 2024

18:57 20/12/2025 18:57 20/12/2025 Amadeo Marín, protagonista del anuncio publicitario, reside en Logroño

18:16 Así contamos la Lotería de Navidad en 2024 18:16 20/12/2025 18:16 20/12/2025 Las terminaciones del Gordo llevan la suerte hasta Nueva Zelanda desde la localidad berciana de San Facundo

17:06 Estas son las Comunidades Autónomas donde más se gasta en lotería

14:27 El único sorteo con dos gordos 14:27 20/12/2025 14:27 20/12/2025 Aunque hoy parece impensable, en el sorteo de 1837 se repartieron dos primeros premios: 10.998 y 03.616. A ello se suma el peculiar caso de 1938, cuando se celebraron dos sorteos simultáneos debido a la Guerra Civil: uno en Burgos y otro en Barcelona.

13:58 Es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo 13:58 20/12/2025 14:08 20/12/2025 La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, pero es más probable que estar vivos o que nos caiga un rayo y más improbable que morir en un accidente de tráfico, explica el profesor de Matemáticas de la Universitat Politècnica de València (UPV) Paco Pedroche.



En general hay un 15 % de probabilidad de conseguir algún premio, incluido el reintegro, que se rebaja al 14 % si se tiene en cuenta que hay números que pueden ganar varios premios, y es más probable que toque un premio en el sorteo del Niño que en el de Navidad porque en este hay tres reintegros frente a un reintegro del Gordo, por lo que hay un 30 % de probabilidad de que te devuelvan el dinero.



El matemático asegura que no influye en la suerte comprar siempre el mismo número, pues la probabilidad es la misma, y si se compran varios décimos, es mejor que acaben en números distintos, para tener más opción a que te devuelvan el dinero.



La probabilidad de ganar el Gordo es muy pequeña, de 1 entre 100.000, pero por el hecho de estar vivos ya hemos superado una probabilidad que era más difícil: un espermatozoide de entre 100 millones fecundó el óvulo que dio origen a nuestra existencia.

Por tanto, es mil veces más improbable estar vivos que ganar el Gordo.



Pero ganar este premio es, a su vez, 200 veces más probable que el hecho de que te caiga un rayo (se estima que mueren 2,6 personas al año por rayo en España).



Sin embargo, morir en accidente de tráfico es más probable, dos veces más probable, según los cálculos a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2024. Uno de los bombos de la Lotería de Navidad.EFE/Juan Carlos Hidalgo

13:57 El error con Bizum que puede hacerte perder el Gordo de Navidad 13:25 20/12/2025 07:08 21/12/2025 Compartir la Lotería de Navidad ha dejado de ser un intercambio presencial de billetes para convertirse en una cadena de mensajes en WhatsApp y Bizums de ida y vuelta. Pero esta modernización trae consigo riesgos legales y tecnológicos que muchos pasan por alto. Conviene tener en cuenta una serie de advertencias clave para evitar disgustos justo cuando la suerte podría sonreírte. Aquí puedes consultarlas.

13:22 ¿Sabías cuál fue el primer 'Gordo'? ¿Conoces el origen del sorteo? 13:22 20/12/2025 07:08 21/12/2025 La Lotería de Navidad se celebró por primera vez en 1812, en plena Guerra de Independencia. Originalmente se la conocía como “Lotería Moderna”, creada para financiar los gastos militares del Gobierno español. El primer Gordo de Navidad correspondió al 03604, dotado con 8.000 reales, cuando un décimo costaba apenas 40 reales.

12:36 ¿Dónde y cuándo cobrar los premios? 13:22 20/12/2025 13:57 20/12/2025 Los premios podrán cobrarse desde la tarde del mismo lunes, cuando finalicen las verificaciones oficiales.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo se abonarán en alguno de los casi 11.000 puntos de venta de Loterías en efectivo o por Bizum, y los que sean iguales o superiores a 2.000 euros se cobrarán en BBVA y CaixaBank. El plazo para hacerlo es hasta el 23 de marzo de 2026.

Si el décimo se comparte, costumbre muy extendida, tendrá que identificarse a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras. Décimos en una administración de loterías. EFE/Manuel Bruque

11:34 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de Lotería de Navidad? 11:34 20/12/2025 11:56 20/12/2025 El último día para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de Navidad es este domingo 21 de diciembre. Las administraciones físicas atenderán en su horario habitual, mientras que la venta online en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado cerrará definitivamente a las 22.00 horas.

10:49 Los premios 10:50 20/12/2025 11:05 20/12/2025

Primer premio: el Gordo, 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros el décimo.

Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros el décimo.

Tercer premio: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros el décimo.

Cuartos premios: dos, con 200.000 euros la serie, 20.000 euros el décimo.

Quintos premios: ocho, con 60.000 euros la serie, 6.000 euros el décimo.

1.794 premios de mil euros a la serie, con los que muchos se darán por satisfechos. Estos son los principales premios que acompañarán este año a los décimos con la obra 'La Natividad de la Virgen', de Juan García de Miranda:

10:47 El sorteo 10:47 20/12/2025 11:44 20/12/2025 A partir de las ocho de la mañana, el Teatro Real comenzará a llenarse de forma ordenada, ofreciendo de nuevo el colorido habitual de disfraces y pequeñas historias personales. Tras la formación de la mesa presidencial a las 8.30 horas y el cierre de los bombos, el sorteo dará inicio oficialmente a las 9.00 horas. Como marca la tradición, los niños de San Ildefonso serán los encargados de extraer y cantar los premios, colocando cada bola en los alambres hasta completar las tablas de cada serie. El obispo de León de la lotería ya está en Madrid para el Sorteo de la Lotería de Navidad.RODRIGO JIMÉNEZ

10:35 El obispo de la lotería de León ya está en Madrid para repartir suerte 10:47 20/12/2025 10:47 20/12/2025 Juan López, el hostelero leonés conocido ya como el 'obispo de la lotería' comparte los primeros puestos en la cola de las personas que esperan en las puertas del Teatro Real de Madrid y que, fieles a la cita anual, acuden a presenciar el sorteo más especial del año. Josefa Gómez, Pepa, cántabra de Novales de 83 años, será la primera en entrar este año a presenciar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Su hijo, Jesús Ruiz, 'Pelón', le cederá el honor tras haber estado una semana a las puertas del Teatro Real de Madrid.