María Jesús Soto, experta de León en finanzas: "No es rentable quitar la hipoteca con el Gordo de Navidad"

María Jesús Soto, experta financiera y directora de Andbank, considera que la gestión de los 400.000 euros por décimo que le ha correspondido a cada leonés agraciado por el gordo de la lotería de Navidad debe dedicarse "a eliminar las deudas de consumo en primer lugar, a invertir en renta variable en segundo lugar y en ningún caso a amortizar la hipoteca, porque es más rentable seguir pagándola".

Soto considera básico realizar un estudio del presupuesto para conocer las necesidades reales. "También hay que dejar espacio para algún capricho, para celebrar el premio de alguna forma. Pero nunca amortizar la totalidad de la hipoteca, porque es más rentable seguir pagando a ese interés el préstamo hipotecario que tratar de rentabilizarlo de otra forma".

Pero lo básico es realizar "una planificación de la contabilidad familiar, para saber cuáles son las necesidades más importantes y cómo jugar de forma adecuada con las cifras". También es conveniente fijarse en la situación de los mercados.

El horizonte temporal debe de ser "un año como máximo, porque los activos a corto plazo permiten jugar con rentabilidades superiores al 2%. A más de un año, hay que pensar en la renta variable. La inflación se va a colocar en el 3% y se supone que una inversión de estas características requiere ganar dinero. Por tanto, necesitamos una rentabilidad que supere esos porcentajes. Por debajo de esos niveles, no estamos sacando partido a las cantidades que van a recibir estas personas".

"Los préstamos que si conviene eliminar son los de consumo, los personales. Ahí los tipos de interés que nos cobran son más altos y el afortunado en el sorteo saldrá ganando".

Soto entiende que la euforia del premio puede llevar a tomar decisiones precipitadas "y lo mejor es actuar con la cabeza fría". También es conveniente estudiar el mercado "y ver qué productos son más rentables para estas cantidades. Aunque también depende de cuántos décimos haya comprado cada persona".

Los profesionales del sector "son los que mejor pueden asesorar" para realizar "una adecuada distribución de la inversión". En este caso "no son cifras millonarias como cuando se ganan centenares de millones de euros". En esos supuestos “hay que colgar las tres patas habituales para este tipo de casos, que son la inversión en inmuebles, el capital riesgo y la parte financiera con la inversión en activos financieros ”.

En el caso de los premios compartidos, “la máxima sigue siendo igual solo que hay menos dinero para invertir. Estoy hablando de los casos en los que el décimo se compró al 50%”. Lo básico sigue siendo "eliminar los créditos personales al consumo y mejorar el 3% de inflación en la rentabilidad que le pedimos al producto que contratemos”. Uno de los problemas fundamentales del país "es la alta tasa de inflación, es un 50% más alta que en Europa que está al 2% y en circunstancias de estas características hay que mejorar la rentabilidad. Y además hay que tener en cuenta que este tipo de premios llevan un 20 % de impuestos, que hay que descontar de la cantidad para saber cuánto tenemos disponible”.