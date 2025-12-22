La terminación 2, el patito feo convertido en cisne en León
Ese número final de boleto solo ha salido como reintegro del Gordo en 14 ocasiones en más de 200 años de historia
El "patito feo" de la estadística, el número 2 es, históricamente, una de las terminaciones menos agraciadas del Gordo, pero se ha convertido en cisne hoy en León.
Mientras que el 5 es el rey absoluto (32 veces), el 2 se ha quedado siempre a la cola. Con el bombo de hoy, el 2 solo ha salido como reintegro del Gordo en 14 ocasiones en más de 200 años de historia.
La sequía del 2
Hacía tiempo que no veíamos al "patito" coronarse. Las últimas veces que el Gordo terminó en 2 antes de este 2025 fueron en 2018 (03.347), 2014 (13.437 —aunque terminó en 7, el 2 es infrecuente en esa década—) y más atrás en 1990.
El "Gordo de los pares" en una tierra de impares
En la provincia de León hay mucha tradición de jugar números terminados en 5, 7 ó 9 (los llamados "números feos" o de la suerte). El 79.432 desafía esa tendencia.
Es un número par, y además con una estructura muy equilibrada. En administraciones como la de La Bañeza, donde el arraigo por números fijos es muy fuerte, ganar con un número terminado en 2 es una ruptura con la "norma no escrita" del buscador de lotería.
Así que la terminación olvidada riega de millones la montaña y la llanura leonesa. la terminación 5 salió 32 veces en el Gordo, el 4 y el 6, en 27 ocasiones, el 8 en 24, el 7 en 23, el 3 otras 22 veces, el 9 un total de 16 y el 1, también poquísimas, 8 veces. De modo que el 2 desafió a la suerte y eligió León para hacer historia.