La terminación 2, el patito feo convertido en cisne en León

Alba Yadira Machaca (d) e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad.EFE/Chema Moya

El "patito feo" de la estadística, el número 2 es, históricamente, una de las terminaciones menos agraciadas del Gordo, pero se ha convertido en cisne hoy en León.

Mientras que el 5 es el rey absoluto (32 veces), el 2 se ha quedado siempre a la cola. Con el bombo de hoy, el 2 solo ha salido como reintegro del Gordo en 14 ocasiones en más de 200 años de historia.

La sequía del 2

Hacía tiempo que no veíamos al "patito" coronarse. Las últimas veces que el Gordo terminó en 2 antes de este 2025 fueron en 2018 (03.347), 2014 (13.437 —aunque terminó en 7, el 2 es infrecuente en esa década—) y más atrás en 1990.

El "Gordo de los pares" en una tierra de impares

En la provincia de León hay mucha tradición de jugar números terminados en 5, 7 ó 9 (los llamados "números feos" o de la suerte). El 79.432 desafía esa tendencia.

Es un número par, y además con una estructura muy equilibrada. En administraciones como la de La Bañeza, donde el arraigo por números fijos es muy fuerte, ganar con un número terminado en 2 es una ruptura con la "norma no escrita" del buscador de lotería.

Así que la terminación olvidada riega de millones la montaña y la llanura leonesa. la terminación 5 salió 32 veces en el Gordo, el 4 y el 6, en 27 ocasiones, el 8 en 24, el 7 en 23, el 3 otras 22 veces, el 9 un total de 16 y el 1, también poquísimas, 8 veces. De modo que el 2 desafió a la suerte y eligió León para hacer historia.