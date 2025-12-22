"Hay muchas familias en Laciana que necesitaban este premio"

Quinientos décimos del 74932, premiado con el Gordo de Navidad, han sido repartidos por la Asociación de Alzhéimer de Laciana, según la dueña de la administración de lotería de la avenida Constitución, donde han vendido 50 series del premio, dotado con 400.000 euros al décimo, en total, 20 millones de euros.

"No sabéis la sensación que es saber que has hecho feliz a tanta gente" ha señalado, emocionada, Mónica Menéndez, que ha resaltado que se ha vendido, además, "a través de una asociación a la que le vendrá muy bien el dinero".

"Dar un premio así en Laciana encima en un año tan oscuro, con 5 muertos en la mina, ha sido un año muy triste y esto no va a quitar la tristeza que llevamos por lo que ha pasado", ha añadido Mónica, quien añade que "yo sé que hay muchas familias que les va a dar un chute muy importante, bueno, familias que probablemente lo necesiten mucho por lo que tienen en sus casas, porque toda la asociación de alzhéimer habrá comprado un décimo, y otra gente porque por apoyar a la asociación lo tendrá también"

Con este premio, asegura "ponemos a Villablino en el mapa una vez más, al valle de Laciana, que tenemos mucho que ofrecer, que somos de verdad". "Como aquí no se vive en ningún sitio, y este es el mejor sitio del mundo", ha explicado la dueña de la administración que ha llevado la locura millonaria a Villablino.

"Necesitamos que esto se active, necesitamos que la gente joven vuelva a querer venir y quedarse".