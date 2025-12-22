El fútbol ejerce de "enlace" de la suerte: El bar La Raya de Villaquilambre reparte 8 M€ del Gordo

La suerte de la Lotería de Navidad tiene caminos caprichosos, y en esta ocasión, el motor que ha transportado los millones ha sido el fútbol. El municipio de Villaquilambre se despertaba hoy con la noticia de que el 79.432, el flamante Gordo de 2025, no solo había pasado de largo por la provincia, sino que se había quedado "a vivir" en el bar La Raya.

La intrahistoria de este premio tiene nombre propio y un origen claro: La Bañeza. El bar La Raya, históricamente vinculado al club de fútbol bañezano, ejerció de puente para la fortuna. El establecimiento trajo desde la administración número 1 de La Bañeza (la gran triunfadora del día) dos series completas. En total, 20 décimos que hoy se han traducido en 8 millones de euros repartidos entre clientes, amigos y, muy probablemente, aficionados al balón.

De la Plaza Obispo Alcolea al alfoz

Mientras en La Bañeza estallaba la locura en la Plaza Obispo Alcolea, en Villaquilambre el ambiente en el bar La Raya era de absoluta incredulidad y alegría desbordada. Esos 20 décimos, que viajaron casi por compromiso deportivo y tradición, valen ahora 400.000 euros cada uno.

"El fútbol siempre nos da alegrías, pero esta es la mayor de nuestra vida", comentaban los primeros agraciados que se acercaron al establecimiento. No es para menos: el 79.432 ha demostrado que la conexión entre la montaña, el llano y el alfoz leonés es más fuerte que nunca cuando la diosa fortuna decide jugar en equipo.

Un Gordo muy repartido

A diferencia de otros años donde los premios quedan concentrados en una sola administración, la vinculación del bar La Raya con el club de fútbol ha permitido que el premio esté "muy atomizado". Muchos de los poseedores de estos 20 décimos son trabajadores y vecinos del municipio que compraron su participación casi por rutina, sin imaginar que ese número terminado en 2 —el "patito feo" de las estadísticas— terminaría por cambiarles la vida.

Este "gol por la escuadra" de la suerte deja en Villaquilambre una inyección económica vital justo antes de las fiestas, confirmando que este 22 de diciembre León no solo ha jugado, sino que ha ganado por goleada..