Nino, el carnicero de Villamanin que reparte millones del Gordo y solomillo

Nino, el carnicero que da nombre a uno de los establecimientos que ha repartido el Gordo de la Navidad en el municipio leonés de Villamanin, desconoce aún cuántos millones habrá repartido en total, pero sí está seguro de que está "muy repartido" porque todo ha sido a través de pequeñas participaciones de 4 euros.

Aunque los clientes pagaban 5 euros por cada papeleta, el habitual 'recargo' de 1 euro, ha ido a parar a la Comisión de Fiestas de Villamanin, que fue la encargada de elegir el 79432 en la administración de loterías de La Bañeza que este lunes se ha convertido en el epicentro de la suerte en España.

Este carnicero ha reconocido que en su caso lleva dos papeletas, pero ha celebrado que sean fundamentalmente vecinos del municipio, clientes habituales, los que se han llevado las participaciones, en muchos casos como forma de colaborar con las fiestas del pueblo, aunque algunas papeletas del talonario volvieron a la Comisión de Fiestas sin venderse.

Ha confiado en que la inyección económica que van a recibir los habitantes de esta zona repercuta también en las compras en su establecimiento, con más solomillo y piezas más apreciadas, pero sobre todo en la adquisición y la inversión en solares e industrias.

"A ver si nos venimos un poco arriba", ha deseado Nino.