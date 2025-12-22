Acebes (La Bañeza): "Espero que el presidente fiche algo en el mercado de invierno para ascender"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Entre el estallido de descorches y abrazos que ha vivido hoy La Bañeza, hay historias que arrancan una carcajada en medio de tanta emoción. Una de las más auténticas la protagoniza Pablo Acebes, jugador del club de fútbol local, quien ha pasado en pocos minutos de la confusión absoluta a verse rodeado de euros.

Acebes, representante de esa juventud que vive el día a día del club, confesaba con naturalidad su "despiste" ante el sorteo más esperado del año. "Yo no confiaba, la verdad", reconocía ante los micrófonos. El surrealismo del momento llegó cuando su madre le avisó de que estaba saliendo la lotería: "Mi madre me dijo que era la lotería y yo creía que el sorteo era el día 24, no hoy".

Un regalo de Navidad anticipado

A pesar de su incredulidad inicial, la realidad se impuso cuando el 79.432 empezó a regar de dinero a toda la plantilla y a los seguidores del equipo. La suerte, que ha viajado desde la administración de la Plaza Obispo Alcolea hasta las manos de los jugadores y el Bar La Raya en Villaquilambre, ha dejado al vestuario bañezano en una nube.

Sin embargo, Pablo Acebes no solo piensa en celebraciones personales. Con el espíritu competitivo que le caracteriza, ya le ha lanzado un "recado" público al máximo responsable de la entidad. Con el Gordo en el bolsillo, los objetivos deportivos han subido de nivel automáticamente.

Petición al mercado de invierno: Objetivo Tercera

"Todo el equipo está igual, con una alegría increíble", explicaba el jugador, antes de pasar a la planificación deportiva. Con el humor que permite tener un décimo premiado, Acebes tiene claro cuál debería ser el próximo movimiento del club: "Espero que el presidente fiche algo para el equipo en el mercado de invierno para poder ascender a Tercera División".

Lo que comenzó como una confusión de fechas para un joven jugador, ha terminado siendo el mejor pase de gol de la historia de La Bañeza. Ahora, con las arcas del entorno del club llenas de ilusión (y de millones), el sueño del ascenso parece estar un poco más cerca de hacerse realidad.

