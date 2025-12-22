El Gordo de Navidad sonríe a León por octava vez y bate todos los récord

Alba Yadira Machaca (d) e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad.EFE / CHEMA MOYA

El Gordo de Navidad ha caído en León por octava vez y lo ha hecho con mayor peso que nunca. La suerte ha llegado de la mano de las niñas Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores que a las 10.44 horas han cantado el número 79432 cruzado con el premio Gordo.

En 1998, la suerte del Gordo fue a parar a la localidad de Boñar con el número 21583. A las doce de la mañana, la villa del Negrillón se vistió de fiesta para celebrar premio. Se rompía el maleficio en la provincia de León que, hasta entonces, no había sido agraciada con este premio.

Boñar se ha convertido desde entonces en la localidad donde más veces ha tocado el Gordo. Ha celebrado tres primeros premios del sorteo de Navidad al repetir fortuna en 2014, con el 13437, y en 2020, el año de la pandemia, con el 72897.

León capital ha sido tocada con la suerte del Gordo en dos ocasiones. En 1998, el número 21856 repartió 300 millones, por el que además de los agraciados de la capital resultó beneficiada llegaron a la asociación de vecinos de Villamartín de Don Sancho.

En 2018, la suerte del Gordo dejó en la capital leonesa 1.200.000 euros con el número 03347, que llevó un poco de esta fortuna hasta Ponferrada y Valdevimbre.

En 2022, fue el bar Moderno de Columbrianos el que repartió la alegría del Gordo de Navidad con el número 05490.

Hasta ahora era el premio récord en la provincia de un Gordo de Navidad.

En 2012, el premio Gordo de Navidad fue a parar a La Robla con el número 76058.

Cada euro de este número recibe 20.000 por este premio, lo que supone 400.000 euros al décimo y 4 millones de euros a la serie. 400.000 al décimo y 20.000 por cada euro jugado.