Una premiada con el Gordo en La Pola: “El año que viene traemos a la Rosalía”

No se habla de otra cosa en la Montaña Central. La estafeta de lotería de La Pola ha vendido el premio gordo y la comisión de fiestas de Villamanín ha desperdigado la fortuna.

En la plaza de Villamanín los villancicos sonaban a más no poder y las botellas de champán pasan de mano en mano o recalan en algún vaso de plástico mientras alguno piensa en alto: “Hay que comprar Xampín para Lis niños, que también tendrán que celebrarlo”.

Espumillones y alegría en una plaza en la que los miembros de la comisión aún no son conscientes de lo que han hecho.

“Al principio el pueblo no se lo creía, tuvimos que tirar unos voladores para que la gente se enterara”, comenta Pablín Álvarez, para remarcar que esta inyección económica “hacía mucha falta, hay familias a las que les ha salvado la vida”.

Muchos no quieren decir cuánto les ha tocado. Pero tienen clara la inversión: “Voy a pagar cosas pendientes y después estudiaré Enfermería, que nunca pude hacerlo “, precisa Diego, a quien su madre ya le anuncia un gran viaje.

La comisión vendió el número 79432 en papeletas de cinco euros. El comprador jugaba cuatro euros, con lo que con cada papeleta son 80.000 euros. Los miembros de la comisión, integrada fundamentalmente por gente joven, ya anuncian unas grandes fiestas de San Juan Degollado: “Si hace falta traemos a la Rosalía”, dice Aba Suárez a quien la noticia le sorprendió cuando iba a esquiar. De hecho, este sábado revolucionarán la fiesta que ya tenían programada.

Las papeletas se vendieren en diferentes establecimientos de la zona, con lo que el premio está muy repartido. De los 89 décimos que intercambió el lotero de La Pola Rubén con su compañera de La Bañeza, devolvió 61. “Es un pueblo deprimido, sin minas y sin térmica, este premio es una alegría porque está muy repartido”, dice Rubén González González.

Tras el frenesí de la mañana empezaron a llegar los primeros agentes de la banca para ofrecerles "ventajas en servicios y asesoramiento porque con tanto dinero la gente no sabe qué hacer", explicó uno de ellos a este periódico.