Un choque en cadena en León deja tres vehículos dañados en Cantamilanos

Tres vehículos se han visto afectados por una colisión en cadena que no ha deparado heridos en la N-630 a la altura de Cantamilanos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico.

Los hechos han ocurrido poco después de las 20.00 horas, cuando uno de los conductores ha alcanzado a otro y el tercero no ha podido frenar para evitar la colisión.

El tráfico se ha visto mínimamente afectado durante unos minutos, pero la presencia de las patrullas policiales ha devuelto la normalidad de la zona.

Intervinieron efectivos de la Policía Local para regular el tráfico y realizar las diligencias correspondientes.