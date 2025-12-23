La comisión de fiestas de Villamanín reparte la fortuna

La comisión de fiestas y los vecinos de Villamanín se reunieron en la plaza del pueblo para celebrar la lluvia de euros que dejaron en la Montaña Central.ramiro

Publicado por A. Gaitero/ A. Calvo León/Villamanín Creado: Actualizado:

Villamanín ya tenía preparada la fiesta antes de ganar el Gordo. La Comisión de Fiestas de Villamanín ha repartido por todo el pueblo y más allá un total de 34 millones de euros del Gordo de Navidad. La asociación vendió un total de 1.700 euros del número 79432, agraciado con el premio más importante del sorteo extraordinario de Navidad, que habían comprado en la Administración de Loterías de La Pola de Gordón. «Estaba viéndolo en el móvil y me sonó el número, cuando lo fui a mirar me empezó a llamar gente», explicó Belén Plaza, la presidenta de la comisión.

«¡No puede ser, no puede ser!», exclamó emocionada esta peluquera jubilada que ha vivido siempre en Villamanín. «El pueblo celebrará el premio por todo lo alto porque, «sin saber que nos iba a tocar la lotería, este año, por primera vez, habíamos organizado una fiesta de Pre-Nochevieja para el 27 de diciembre», explicó la mujer. «¡Qué suerte nos ha dado!», agregó. Villamanín había amanecido el lunes nevado y a media mañana recibió la sorpresa del Gordo. Los vecinos se arroparon en la plaza del Ayuntamiento al son de los villancicos y la emoción, mientras alguien pensaba en alto: «Hay que comprar Xampín para los niños, que también tendrán que celebrarlo».

La comisión vendió en participaciones el número agraciado y uno de cada cinco de los 34 millones de euros repartidos irán a parar a la comisión de fiestas que, tradicionalmente, vende lotería para sufragar los gastos de las celebraciones patronales en el verano. Villamanín celebra el 29 de agosto la festividad de San Juan Degollado. Este año van a tener dinero de sobra para hacer unas grandes fiestas y, seguro que para mucho más. «Si hace falta traemos a la Rosalía», dijo con humor Alba Suárez a quien la noticia le sorprendió cuando iba a esquiar.

«Estamos contentísimos de que esté tan repartido», aseguró el alcalde, Álvaro Barriales, totalmente emocionado porque la suerte haya recaído precisamente en la comisión que con tanto esfuerzo organiza cada año las fiestas. «Estoy temblando, es una cosa que nunca esperes que te pase».

Y es que ayer no se hablaba de otra cosa en la Montaña Central.

«Al principio el pueblo no se lo creía, tuvimos que tirar unos voladores para que la gente se enterara», comentó Pablín Álvarez, para remarcar que esta inyección económica «hacía mucha falta, hay familias a las que les ha salvado la vida». Muchos no quisieron decir cuánto les ha tocado. Pero tienen clara la inversión: «Voy a pagar cosas pendientes y después estudiaré Enfermería, que nunca pude hacerlo», precisó Diego, a quien su madre ya le anuncia un gran viaje.

Las papeletas se vendieren en diferentes establecimientos de la zona, con lo que el premio está muy repartido. De los 89 décimos que intercambió el lotero de La Pola Rubén con su compañera de La Bañeza, devolvió 61. «Es un pueblo deprimido, sin minas y sin térmica, este premio es una alegría porque está muy repartido», dijo el Rubén González González, mientras a su puerta se arremoliban los curiosos, y los más afortunados como a Macandino, a quien ya le sonrió la suerte en el sorteo del Niño del año pasado: «Ya se compró un piso y ahora se comprará otro, pero hay que seguir trabajando», dijo en relación a sus hijos.