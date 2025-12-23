Un año nefasto por el cierre de Azucarera

Publicado por M. Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Bañeza ha recibido la mayor lluvia de millones de su historia con el premio del Gordo de Navidad de 2025, una «inmensa alegría» para una ciudad que está cerrando un nefasto 2025, caracterizado por el cierre sin paliativos de una de sus principales plantas agroalimentarias, Azucarera, y por haber sido uno de los focos más afectados por la ola de incendios del verano. Con una población de más de 10.000 habitantes, el municipio es especialmente activo como eje comercial de su comarca, las Tierras Bañezanas, y de otras zonas cercanas como el Páramo y pueblos de Zamora.

Con un presupuesto municipal que ronda los 10 millones de euros, el empleo ha evolucionado de forma positiva en la comarca. En los últimos 12 años ha conseguido reducir a la mitad el paro que asolaba a una cuarta parte de la población activa en 2013, que actualmente se sitúa en un 13%, y apenas se ha notado impacto en la despoblación que sí afecta a otras zonas de la provincia. De hecho, en el último balance poblacional del municipio, el Ayuntamiento se ha congratulado de haber conseguido por primera vez superar a la vecina localidad de Astorga en número de habitantes.

Del lado negativo pesa especialmente el cierre de Azucarera, que ha supuesto la pérdida de más de 200 puestos de trabajo, además de un varapalo para el cultivo de la remolacha, uno de los más potentes en las comarcas agrarias de León. El impacto se calcula en la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo indirectos puesto que la planta generaba un alto volumen de negocio en la economía local.

De momento, AB Azucarera no ha propuesto ninguna actividad alternativa a la clausura de su fábrica y La Bañeza se encuentra en un momento crítico para «reinventarse», mientras siguen las negociaciones con la compañía a través de la Fundación Anclaje. Actualmente, el Ayuntamiento busca expandir su suelo industrial para atraer nuevas empresas que aprovechen su excelente ubicación logística junto a la Autovía del Noroeste (A-6), que conecta Madrid con Galicia.

Respecto a los daños por los incendios, se concentran en zonas cercanas más que en el propio municipio, incluida el valle de la Valdería. Aún no hay estimaciones concretas del impacto económico de los incendios, que provocaron la evacuación de cerca de 5.400 personas de 25 localidades, que tuvieron que ser alojados en pabellones y centros de La Bañeza y Astorga.