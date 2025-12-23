Y esto es lo que no tocó en León

Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantaron el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 al décimo, y que este año ha recaído en el número 79.432 y que ha repartido más de 800 millones de euros en La Bañeza, Villablino, La Pola de Gordón y el bar Leonés en Marbella.EFE / Chema Moya

La emoción del Gordo no sólo sacudió a la provincia de León, aunque ha sido sin duda la más afortunada de la Lotería de Navidad. Muy emocionada estaba Esther, lotera desde hace dieciséis años en la administración de la calle Ricardo Ortiz, en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, que ha entregado diez series del Gordo, por primera vez en su carrera. Una asociación ha sido la más agraciada: «Vinieron justo pidiendo un dos, yo tenía ese número y les di ese dos, así que ¡enhorabuena para ellos!».

Con una sonrisa y con una botella de champán a punto de abrir, Raquel Méndez, una de las trabajadoras de la administración de lotería de la madrileña calle del Barquillo, ha celebrado el segundo premio, el día de su cumpleaños y con la vista puesta en su jubilación. El segundo premio, el 70.048, que han cantado Angel Abaga y Samanta Fuster a las 09:21 horas, se ha vendido íntegramente, las 198 series, en esta administración. Para Raquel Méndez, entregar este premio (en total 1.250 millones) supone «salir por la puerta grande», ya que tiene en mente su jubilación y es, además, el día de su cumpleaños. Este segundo es un número atípico que tenía en ventanilla y se ha repartido a mucha gente del barrio y empresas, entre ellas la firma de moda Bimba y Lola, cuya sede en Vigo explotaba de alegría porque allí han llegado cerca de 97 millones de euros.

El tercer premio, muy viajero, ha ido a parar al 90.693 dotado con 50.000 euros por cada décimo, y se ha vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48. En este caso, muchas de ellas en participaciones repartidas por el equipo de rugby de Arratia, regado con hasta 14 millones de euros. Pero este tercero ha viajado también por Alicante, La Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Badajoz) y Huelva, entre muchas otras. El premio, cantado por los niños Aurora y Armín Rodríguez Osorio de la Residencia San Ildefonso, ha salido a las 11:13 horas.

Los premios menores traen muchas alegrías, y en este caso también ha sido viajeros y están muy repartidos. El primer cuarto, el 78.477, ha salido a las 09.53 horas, dotado con 20.000 euros al décimo. Se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid).

El 25.508 ha sido el segundo cuarto premio, vendido en la administración numero 1 de Moraira, y al que está abonado la Agrupación Musical Cultural de Teulada (Alicante), agraciada con algo más de 21 millones.

Y han sido los quintos premios los que han llevado la suerte a Aragón, donde cuatro de estos números han dejado, muy repartidos y en las tres provincias, más de 22,2 millones de euros. El 18.669 ha sido el último quinto premio cantado en el Teatro Real, a las 13.27 horas, dos minutos después del séptimo quinto y poco antes de que terminara el sorteo. Sobre todo se ha vendido en Alcoy (Alicante) pero una serie ha llegado a Algemesí, una de las localidades valencianas más afectadas por la dana hace un año.

La suerte ha querido que el vidente Rappel acertara y en San Lorenzo de El Escorial se han repartido el tercero, un cuarto y un quinto premio, un dato para la anécdota.

La suerte en CyL

Más allá del ‘Gordo’, que congrega la mayor parte del montante que el Sorteo deja en la Comunidad, el resto de premios también dejaron diferentes pellizcos. Es el caso del tercero, el 90693, dotado con 500.000 euros a la serie, y que ha dejado en global 2,35 millones a través de 47 décimos. Se vendió en varias localidades de cinco provincias de Castilla y León. En concreto, una serie en una administración de la avenida Ordoño II de León capital, así como en ‘La Rana de la Suerte’, situada en el centro comercial Río Shopping, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y otra en la Administración número dos de la calle Santa Clara de Zamora, con medio millón de euros en cada caso.

Se despacharon nueve décimos en la ciudad de Palencia (Barro y Mier, 4), que se traduce en 450.000 euros; y tres en Salamanca (Rúa Mayor), que permite el cobro de 150.000 euros. También, un despacho receptor de la Glorieta de Guzmán el Bueno de León vendió otro décimo del tercer premio, como una administración de la calle Toro de Salamanca y otro local de Peñafiel (Valladolid). Finalmente, dos establecimientos comerciales de Benavente y Quiruelas de Vidriales (Zamora) despacharon otros dos décimos de este tercer premio, en cada caso, 50.000 euros.

Los dos cuartos y los quintos

Los dos cuartos agraciaron también a varios puntos de la Comunidad, con un millón de euros en total. El primer de ellos, el 78477, dejó 400.000 euros gracias a dos series vendidas en Burgos capital, y 200.000 euros más a través de una serie en Segovia. El otro, el 25508, fue vendido en Villarcayo (Burgos), con 200.000 euros, la misma cantidad que repartió la administración ubicada en el centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En cuanto a los quintos, de los ocho que se pusieron en juego, seis de ellos sonrieron a Castilla y León, algunos con mucha mejor fortuna que otros. El que más suerte trajo fue el 77715, que dejó 3,6 millones de euros en Aranda de Duero (Burgos), gracias a la venta de 60 series (60.000 euros cada una), consignada en la Administración número 4 de la población, ubicada en la Plaza Santa María. Además, se vendieron nueve décimos en un despacho receptor de Aguilar de Campoo (Palencia), que se traduce en 54.000 euros.

También el 41716, con un buen pellizco de 1,8 millones de euros en Segovia a través de 30 series, todas ellas consignadas en la administración 8 de la ciudad del Acueducto, ubicada en la Plaza de la Universidad, 5.

A partir de ahí, premios menores, como los 120.000 euros del 61366, que fueron a parar a Guijuelo y Zamora (60.000 euros en cada caso); los 60.000 euros de otra serie completa del 25412 en la administración de la calle Quintana de Salamanca; la misma cifra que en la calle Mayor de Reinoso, en Béjar (Salamanca), gracias a una serie del 23112; y los 48.000 euros que correspondieron al 60649, gracias a la venta de ocho décimos vendidos por una administración de Laguna de Duero.

Por otro lado, dos series del 70049, número posterior al segundo premio, se vendieron en la Administración de Loterías número uno de Benavides de Órbigo (León), así como en la número dos de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), situada en el centro comercial Río Shopping, según informaron a Ical fuentes de los dos establecimientos.

Por un lado, la Administración de Benavides, situada en la calle Conde Luna, vendió una serie del 70049, un número que les llegó desde Loterías y Apuestas del Estado de forma aleatoria. Por tanto, según informó el lotero, repartió 12.500 euros entre sus vecinos. Igualmente, la Administración del centro comercial Río Shopping, conocida como ‘La Rana de Oro’, vendió hace dos días, el pasado 20 de diciembre, una serie en ventanilla, dotada con 12.500 euros en conjunto, por lo que cada décimo lleva aparejado 1.250 euros.