Los ocho gordos de León

Boñar ha celebrado el Gordo en tres ocasiones, la última en 2020, con mascarilla por el covid.

Ocho veces ha caído el Gordo de Navidad en León y siete localidades han sido las afortunadas: Boñar, la primera y por tres veces; León, la segunda y por dos veces; La Robla, en una ocasión y la pedanía ponferradina de Columbrianos en otra, a las que se suman desde este 2025 La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, con todas las derivciones de la fortuna, desde Málaga a Cabrera y desde Villamanín a Villaquilambre o Benavente.

El Gordo de Navidad no había caído con tanto dinero, más de 800 millones, y tan repartido.

El 22 de diciembre de 1988 el Gordo de Navidad repartía fortuna por primera vez en la provincia de León. La localidad de Boñar, en un tiempo en que aún vivía su famoso Negrillón, se vistió de fiesta a las doce de la mañana para celebrar la fortuna, que vino de la mano del número 21583.

‘Comercial Amigo’, establecimiento emblemático de la villa, repartió la suerte entre clientes, vecinos y colaboradores. Como anécdotas destacadas de aquel primer Gordo, dos butaneros se encontraban entre las personas agraciadas y la tienda donó un millón de pesetas (6.000 euros) a Cruz Roja.

Boñar se ha convertido desde entonces en la localidad donde más veces ha tocado el Gordo. Ha celebrado tres primeros premios del sorteo de Navidad al repetir fortuna en 2014, con el 13437, y en 2020, el año de la pandemia, con el número 72897.

Diez años pasaron desde el primer Gordo hasta que volvió a caer en la provincia. En 1998, el número 21856 repartió 300 millones de pesetas (1.803.000 euros), por el que además de los agraciados de la capital resultó beneficiada la asociación de vecinos de Villamartín de Don Sancho.

Hasta ahora era el premio récord en la provincia de un Gordo de Navidad, pero la suerte de este 22 de diciembre ha disparado la cifra.

En 2012, el premio Gordo de Navidad fue a parar a La Robla con el número 76058.

León capital ha sido tocada con la suerte del Gordo en dos ocasiones. En 2018, la suerte del Gordo dejó 1.200.000 euros con el número 03347.

En 2022, fue el bar Moderno de la localidad berciana de Columbrianos, en el municipio de Ponferrada, el que repartió la alegría del Gordo de Navidad con el número 05490.

En los 37 años que han pasado desde que el Gordo cayó por primera vez en León, la suerte del Gordo se ha posado en la provincia en ocho ocasiones. La octava fue este lunes. El máximo premio del sorteo extraordinario del 22 de diciembre ha caído en la provincia con más peso que nunca.

Más de 800 millones de euros ha repartido el número 79432 en zonas afectadas por los incendios, como La Bañeza y Villablino, y castigadas por la reconversión minera, como el valle lacianiego y la comarca de Gordón.

La suerte ha llegado a media mañana y de la mano de las niñas Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores que a las 10.44 horas han cantado el número 79432 cruzado con el premio Gordo, cuyo importe.

El número 7 se ha repetido tres veces en la terminación del Gordo cuando ha caído en León y ocurrió en tres sorteos consecutivos de los agraciados en 2014, 2018 y 2020. Ningún otro número ha repetido terminación: 3, 6, 8, 0 y 2.

Cada euro de este número recibe 20.000 por este premio, lo que supone 400.000 euros al décimo y 4 millones de euros a la serie. 400.000 al décimo y 20.000 por cada euro jugado.