Diario de León

Incibe nombra Cibercooperante de Honor al grupo leonés Café Quijano

El Instituto Nacional de Ciberseguridad subraya el compromiso del grupo leonés con causas sociales y su influencia positiva en la sociedad

Cafe Quijano, en la 26 edición de los Grammy celebrada en Las Vegas.CRISTÓBAL HERRERA

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, distinguirá el próximo viernes 26 de diciembre al grupo musical Café Quijano como Cibercooperante de Honor.

Este reconocimiento destaca la labor de personalidades públicas que contribuyen a promover valores de tolerancia, respeto y solidaridad en el entorno digital, así como su apoyo a la concienciación en materia de ciberseguridad y el uso responsable de las tecnologías.

Café Quijano, uno de los grupos más emblemáticos de la música española contemporánea, nació en León en 1997 y está formado por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano. Con un estilo único que fusiona pop latino, rock y bolero, el trío ha conquistado al público con éxitos que han marcado varias generaciones.

El Programa Cibercooperantes de Incibe busca fomentar la divulgación de buenas prácticas en internet y la protección frente a riesgos digitales. El acto de nombramiento subraya el compromiso del grupo leonés con causas sociales y su influencia positiva en la sociedad.

Incibe continúa así su labor de reconocer a figuras públicas que colaboran altruistamente en la difusión de mensajes de ciberseguridad, sumando a Café Quijano a una lista de embajadores que ayudan a construir un entorno online más seguro para todos.

