Una tercera parte de los municipios leoneses secundan la moción por la autonomía leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Burón ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región leonesa, sumándose así al creciente número de ayuntamientos que reclaman una autonomía propia.

La propuesta presentada por Unión del Pueblo Leonés ha salido adelante con 3 votos a favor de los leonesistas y 3 abstenciones del PP. Con esta aprobación Burón se convierte en el ayuntamiento número 70 que se posiciona a favor de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, reflejando el avance sostenido del sentimiento leonesista en el ámbito municipal y el respaldo institucional a una legítima reivindicación basada en criterios sociales, económicos, culturales e identitarios.

Desde UPL se valora positivamente este nuevo respaldo municipal que refuerza la demanda de una autonomía propia para la Región Leonesa como vía para frenar la despoblación, mejorar la gestión de los recursos y garantizar un desarrollo equilibrado de las provincias leonesas.