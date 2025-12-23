San Andrés pierde 1 M€ al encallar por tercer año en la tasa de basuras, que seguirá en el limbo

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo parece atrapado en el día de la marmota. Por tercer año consecutivo, la actualización de la tasa de basuras —un trámite vital para cumplir con las exigencias estatales y equilibrar el coste del servicio— ni siquiera ha llegado a votarse en cuanto a su contenido.

El muro de la oposición (excepto Cs y la no adscrita) volvió a levantarse ayer en el paso previo: la ratificación de la urgencia de la sesión, dejando el documento en un cajón antes de abrirse.

Lo que para la oposición es una "falta de previsión y diálogo" del equipo de Gobierno, para la gestión municipal es un problema financiero de primer orden. La normativa estatal exige que la tasa de basuras no sea deficitaria, es decir, que los ciudadanos paguen lo que realmente cuesta recoger y tratar los residuos.

En San Andrés, el desfase entre lo que se recauda y lo que se paga a la Diputación por el tratamiento y recogida de la basura sigue creciendo. Al no aprobarse la nueva ordenanza de nuevo, se vuelve a perder un millón de euros de ingresos al no girarse el recibo a los vecinos. Un millón que se suma a los otros dos millones no ingresados en los años precedentes.

El municipio se arriesga a sanciones o a tener que detraer fondos de otras partidas básicas para cubrir un agujero que ya es estructural.

Con este nuevo revés, San Andrés se encamina a otro ejercicio con precios públicos desfasados. La incapacidad para superar el filtro de la urgencia evidencia la fractura total entre los grupos políticos, en un municipio donde el desarrollo urbano (como los sectores SUNC-21 y 23) camina a una velocidad, mientras que la gestión administrativa parece haberse detenido hace tres años.

La pregunta ahora es cuánto tiempo más podrá sostener el Ayuntamiento un servicio que cuesta mucho más de lo que ingresa, sin que el Ministerio de Hacienda intervenga en unas cuentas ya de por sí vigiladas.

El PSOE justificó no votar la urgencia en que la "dejación de funciones (de UPL) no es urgente, lo urgente es que ustedes se pongan a trabajar". El PP reiteró que "nosotros volvemos a poner por delante el convenio con las juntas vecinales que no han hecho en estos dos años y medio porque toman por el pito del sereno a los políticos de los otros grupos y a los pedáneos", mientras IU y Vox también echaron en falta ese convenio.

Solo Cs y la no adscrita fueron partidarios de votar sí a la urgencia para abordar la tasa en el pleno.

La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, insistió en "no me vengan con que el asunto viene con prisas, ya que incorpora peticiones del PSOE, el técnico estuvo ayer por aquí y la tesorera aclaró dudas".