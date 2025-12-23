El Servicio de Extinción de León recibe el camión autobomba para el Parque de Bomberos de Bembibre

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León recibió el camión autobomba rural ligera para el Parque de Bomberos de Bembibre. Este nuevo vehículo supuso una inversión de 437.233 euros por parte de la Diputación de León, y ya está en las instalaciones del Sepeis para que pueda ser utilizado en caso de necesidad hasta que entre en funcionamiento el Parque de Bembibre.

Se trata de un camión BRL (Bomba Rural Ligera) con capacidad para 2.000 litros de agua, bomba de agua con salidas de alta y baja presión, herramientas para excarcelación de alta calidad, equipos de respiración autónoma, mangueraje y útiles para extinción de incendios.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel presentó esta bomba rural ligera que formará parte del futuro parque de Bembibre, y señaló que la institución adquiere material para que en el momento en el que esté construido, se incorporen todos los medios tanto humanos como técnicos necesarios y podamos actuar ante todas las incidencias que se produzca en el Bierzo Alto.

Álvarez Courel también anunció que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto del Parque de Bembibre, con un coste de 52.030 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La nueva instalación estará ubicada en el Parque Industrial Bierzo Alto, que suman más de 3.300 metros cuadrados.

Esta inversión es la última para un Sepeis que recientemente ha incorporado a 25 nuevos bomberos profesionales y funcionarios, con los que la Diputación cuenta ya con 85 efectivos, integrados en una estructura que además suma jefatura, suboficial y personal administrativo, todos ellos con formación específica y plenas garantías laborales. Los nuevos bomberos, una vez finalizado su periodo formativo, van a ser destinados a los parques actualmente en funcionamiento en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villablino.

La Diputación de León realizó un esfuerzo para el despliegue del servicio con más de 14 millones destinados hasta la fecha a la construcción y equipamiento de los parques de bomberos, a lo que se añaden más de seis millones de euros en vehículos y material especializado. Solo en el próximo ejercicio, el presupuesto del servicio superará los diez millones de euros, reflejando el compromiso de la institución provincial con la seguridad y la atención a las emergencias en todo el territorio.

En 2025 se superaron ya las 700 actuaciones por parte de los cuatro parques activos en la actualidad, entre los que destacan los incendios en el medio rural, los del núcleo urbano y las asistencias técnicas como aperturas de puertas, caídas de objetos o rescates de animales.