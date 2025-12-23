Trobajo del Camino revive la tradición con la Cabalgata de la Vieya del Monte, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las calles de Trobajo del Camino se han llenado esta tarde de magia, tradición y ambiente festivo con la celebración de la Cabalgata de la Vieya del Monte, una de las manifestaciones más singulares del patrimonio cultural leonés.

Vecinos y visitantes han podido disfrutar de un desfile cargado de simbolismo, en el que la Vieya del Monte, personaje de la mitología leonesa, ha recorrido la localidad acompañada de personajes tradicionales, música y elementos propios del folklore. La cabalgata ha convertido al municipio en un espacio de encuentro intergeneracional, donde mayores y pequeños han compartido la ilusión y el respeto a las tradiciones.

El evento, organizado por la Asociación La Parva, con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, tiene como objetivo mantener viva una celebración que forma parte de la identidad cultural leonesa, acercándola a las nuevas generaciones y dando a conocer su valor histórico y etnográfico.

La celebración, que ha comenzado en el pabellón Camino De Santiago y termina en el patio del colegio Trepalio, concluye con el reparto de chocolate en un ambiente festivo, consolidándose un año más como una cita imprescindible del calendario cultural del municipio de San Andrés y manteniendo el compromiso con la conservación y difusión de sus tradiciones leonesas.