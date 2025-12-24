Noche de algaradas en León en la víspera de Nochebuena con quema incontrolada de contenedores

León ha registrado una víspera de Nochebuena cargada de algaradas que ha dejado incendios numerosos en varios puntos de la capital, focalizados en tres núcleos por quema de contenedores.

Los incidentes comenzaron a las 0030 horas en la calle Juan Fernández García en Villarrodrigo de las Regueras; y a las 01:34 horas en la Avenida Párroco Pablo Diez, en Trobajo del Camino. Además, otro aviso a las 01:40 horas en la Avenida de la Constitución, 264 también en Trobajo del Camino por varios contenedores de basura que estaban ardiendo.

El Cuerpo Nacional de Policía informó a los bomberos directamente, a su vez, de otros contenedores ardiendo a esas horas en el número 55 de la misma avenida; y en el cementerio de Trobajo.

El servicio 112 Castilla y León pasó aviso también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Villaquilambre en el primer caso; y a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo en los otros dos.

Fuentes policiales achacan a gamberradas juveniles lo ocurrido y descartan que se trate de acciones coordinadas, aunque el operativo de seguridad para las fiestas está reforzado en Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.