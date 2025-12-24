Felisa baja la trapa del bar Los Rosales en León tras 43 años

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El día 29, el bar Los Rosales, ubicado en la calle Fernandez Ladreda de León, bajará la trapa de forma definitiva. Felisa Cabrero, quien lo ha llevado durate más de 43 años se jubila y deja a los trabajadores y a los vecinos huérfanos del café más madrugador y de las mejores tapas. Nadie quiere tomar el relevo detrás de la barra de este bar que Felisa abría cada día a las 5.00 horas de la mañana para dar servicio a los trabajadores que empiezan su jornada mucho antes que los demás y a toda la gente del barrio a los que nutría con sus especialidades, sobre todo casquería. Felisa, que llegó a León desde Benavente, abría mañana y tarde Los Rosales para atender a todos, aunque después de la pandemia decidió abrir sólo por la mañanas. Ahora, Los Rosales ya no volverá a abrir y deja sin el primer café del día a trabajadores y vecinos.