Herido un hombre al caer de su moto en la Avenida Antibióticos
Una ambulancia del Sacyl se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender al afectado
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente durante la tarde de este miércoles.
En concreto, la alerta ha ocurrido a las 19.37 horas en el cruce de la avenida Antibióticos con la calle San Juan Bosco.
Al parecer el conductor de una moto ha sufrido una caída y como consecuencia ha resultado herido, aunque consciente.
Una ambulancia del Sacyl se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender al afectado. La Policía Nacional y la Local también se han personado en el punto del accidente para reestablecer el control del tráfico.