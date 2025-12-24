Herido un hombre al caer de su moto en la Avenida Antibióticos

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente durante la tarde de este miércoles.

En concreto, la alerta ha ocurrido a las 19.37 horas en el cruce de la avenida Antibióticos con la calle San Juan Bosco.

Al parecer el conductor de una moto ha sufrido una caída y como consecuencia ha resultado herido, aunque consciente.

Una ambulancia del Sacyl se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para atender al afectado. La Policía Nacional y la Local también se han personado en el punto del accidente para reestablecer el control del tráfico.