Navidad gélida en León: la Aemet alerta de temperaturas bajo cero

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La zona norte de las provincias de León, Palencia y Zamora están en aviso este jueves, día de Navidad, por mínimas que alcanzarán los -6 grados, según han informado a Europa Press fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, un total de diez provincias estará en aviso por lluvias, nieve, bajas temperaturas y olas. En concreto, en Girona habrá un aviso naranja por oleaje por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 4 a 5 metros (m) del este (con ola máxima de 8 a 10 m).

En este marco, Aemet ha indicado que nevará en cotas por encima de 800 - 1.200 metros (m) en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100 - 1.300 m en áreas de montaña del sureste y de 500 - 700 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve que serán más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

Por otro lado, el pronóstico ha indicado que habrá un descenso generalizado de las mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular. Aún así, se registrarán ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. Por otro lado, también habrá un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. En Canarias los termómetros registrarán pocos cambios.

Por esta parte, habrá heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta Sur. Durante este día, las capitales de provincias con previsión de mínimas más bajas será Soria, donde se espera alcanzar -5ºC, y Burgos y León con -4ºC.

Al margen de ello, se registrarán vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, habrá componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y del norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares. En Canarias componente norte.