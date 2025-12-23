León se congela esta Navidad: aire polar, mucho frío y nieve en cotas altas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Navidad de 2025 llegará a León con un marcado carácter invernal, caracterizado por temperaturas muy bajas y heladas nocturnas generalizadas, aunque sin precipitaciones ni nevadas previstas en la capital. Según las previsiones meteorológicas actualizadas, el día de Navidad (25 de diciembre) será especialmente frío en la provincia, encajando perfectamente con el panorama nacional de entrada de aire polar descrito por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En León capital, el 25 de diciembre se espera una mínima de alrededor de -2 ºC y una máxima que no superará los 3 ºC, con cielos parcialmente nubosos y sin probabilidad de precipitaciones o nieve. Las heladas serán intensas durante la madrugada y la noche, típicas de la zona norte, donde las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para estas fechas, tal como avanzó el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. "Será una jornada plenamente invernal, con un descenso térmico más acusado en el norte", explicó Del Campo, un pronóstico que se cumple a la perfección en la provincia leonesa.

Aunque en la capital no se prevén nevadas importantes, las zonas montañosas de la provincia –como la Cordillera Cantábrica o los alrededores de pueblos altos– podrían registrar alguna precipitación débil, pero las cotas de nieve se mantendrán altas y sin acumulaciones significativas en altitud baja.

Este escenario contrasta con el riesgo de nevadas más notables en el noreste peninsular (Cataluña y Aragón), según Meteored, pero refuerza el frío intenso en el interior norte, con heladas que podrían afectar a carreteras secundarias y zonas rurales de León.

Para quienes sueñan con una estampa navideña blanca, la Catedral de León y el casco histórico lucirán un ambiente gélido y mágico bajo las luces de Navidad, aunque sin la capa de nieve que ha cubierto la ciudad en años anteriores. Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos por posibles placas de hielo, especialmente en la madrugada del 25.En resumen,