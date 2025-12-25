Caos ferroviario en Navidad: trenes detenidos en Chamartín y retrasos hacia León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varios trenes de larga distancia y alta velocidad se encuentran detenidos o con importantes retrasos en la estación de Madrid Chamartín debido a una incidencia técnica en la propia infraestructura de la terminal, según ha informado oficialmente Adif esta mañana del jueves 25 de diciembre de 2025.

"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos". Por el momento, se desconoce el alcance exacto y la duración de la incidencia, aunque la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria ha indicado que los trenes afectados presentan un retraso medio estimado de 25 minutos.

Esta avería tiene un impacto directo en Castilla y León, especialmente en los servicios con destino a León. Destaca el caso de un tren con origen en Valencia y dirección a León, que permanece detenido en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín, según han confirmado fuentes oficiales y medios especializados.

Los pasajeros con billetes hacia León y otras provincias del noroeste (como los que utilizan los servicios Alvia o AVE que pasan por Chamartín) se ven especialmente perjudicados en esta jornada festiva de Navidad. Se recomienda a los viajeros consultar en tiempo real el estado de su tren a través de los canales oficiales de Renfe y Adif, ya que la situación puede evolucionar rápidamente mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

Adif ha asegurado que está actuando "con la mayor celeridad posible" para solucionar la incidencia y recuperar la circulación habitual.