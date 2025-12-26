El viernes no se despide sin un atropello en León; hoy en San Ignacio de Loyola

Una mujer de 55 años se ha convertido en la víctima del último atropello en León, tras ser arrollada por un turismo en San Ignacio de Loyola.

Los hechos se han producido a las 18.38 horas a la altura del número 86 de la avenida, ubicada en Trobajo del Camino.

El Servicio de Emergencias 112 ha trasladado aviso a Policía Local de San Andrés de Rabanedo, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a la herida.