León celebra un importante premio del Euromillones en el sorteo del viernes 26 de diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sorteo de Euromillones celebrado el pasado viernes 26 de diciembre de 2025 dejó una buena noticia para la provincia de León, pocos días después de que la lotería de navidad la regara de millones. Aunque el bote principal de más de 54 millones de euros se lo llevó un único acertante de primera categoría (5+2) validado en Mondragón (Guipúzcoa), en España se registró un importante premio de segunda categoría que recayó precisamente en la capital leonesa. La combinación ganadora del sorteo fue: 12 - 22 - 32 - 36 - 48

Estrellas: 3 y 4

El boleto agraciado con 5 aciertos + 1 estrella (segunda categoría) fue validado en la Administración de Loterías nº 4 de León, situada en la céntrica calle Santa Clara, 2. Este acierto reportó al afortunado jugador un premio de 73.045,24 euros, una cantidad muy significativa.

El sorteo, que partía con un bote acumulado de unos 53 millones de euros, repartió así la fortuna principal fuera de Castilla y León, pero dejó este destacado pellizco en León, donde la Administración Santa Clara se convierte en protagonista local de la jornada. Además, como es habitual en los sorteos de Euromillones en España, se celebró también el juego asociado de El Millón, cuyo código ganador (WPX39992) correspondió en esta ocasión a un boleto validado en Málaga. Con este resultado, el próximo sorteo de Euromillones (martes 30 de diciembre) arrancará con un fondo garantizado de 17 millones de euros para los posibles acertantes de primera categoría.